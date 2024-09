Marek Jagodziński (ur. w 1953 r. w Sierpcu) jest odkrywcą wikińskiej osady Truso (w 1981 r.) oraz jej głównym badaczem, autorem i współautor wielu książek, artykułów i opracowań dotyczących wikińskiego emporium (m. in. kolejne tomy "Studiów nad Truso", "Truso – legenda Bałtyku" czy "Truso. Między Weonodlandem a Witlandem"). W swoich pracach porusza m. in. problematykę dawnego osadnictwa okolic Elbląga. Dr Jagodziński jest prezesem Stowarzyszenia Miłośników Truso.

