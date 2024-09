Fot. fot. Damian Ługowski. FB Race Around Poland

Jest pomysłodawcą i organizatorem Miejskich Wycieczek Rowerowych oraz pomysłodawcą i współorganizatorem Maratonu Elbląskiego, był też audytorem miejsc przyjaznym rowerzystom szlaku Green Velo. Zorganizował co najmniej kilkaset wycieczek rowerowych dla mieszkańców Elbląga i okolic, był komandorem wielu rajdów rowerowych.

Marek Kamm jest instruktorem turystyki rowerowej, od 2014 roku ma uprawnienia do kierowania ruchem drogowym. Od 2015 roku jest członkiem PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej. W latach 2011-2015 był oficerem rowerowym, powołanym przez prezydenta Elbląga. W latach 2018-2024 pełnił mandat radnego Rady Miejskiej w Elblągu.

Marek Kamm urodził się w 1973 roku w Kwidzynie. Jest absolwentem politologii na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 2015-2024 był instruktorem sporu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Elblągu. Od 2 września 2024 pełni funkcję pełnomocnika prezydenta Elbląga ds. Koordynacji i rozwoju ruchu rowerowego i pieszego, wygrał konkurs na to stanowisko, był jedynym zgłoszonym kandydatem.

Ewentualne uwagi odnośnie przedstawianych w dziale "Who is who" biogramów prosimy przysyłać na adres whoiswho@portel.pl . Biogram chętnie uzupełnimy też o osobiste informacje dotyczące np. hobby, szczególnych zainteresowań, czy uprawianego sportu.