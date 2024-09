Marek Kucharczyk

W 2010 roku zdobył mandat radnego Rady Miejskiej w Elblągu. Stracił go w 2013 roku, gdy Radę Miejską i ówczesnego prezydenta mieszkańcy odwołali w referendum.

