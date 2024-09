Marek Misztal

Społecznik, radny Rady Miejskiej w Młynarach w latach 2002-2006, w tym przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, członek Komisji Rewizyjnej, dwukrotnie wskazany przez premiera do pełnienia funkcji burmistrza w gminie Młynary (2008 roku), w gminie Frombork (2013). Burmistrz Miasta i Gminy Młynary w latach 2008-2010 i 2014-2018. W przeszłości członek zarządu stowarzyszeń samorządowych oraz obecnie członek zarządu Stowarzyszenie Wodociągowcy Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie.

