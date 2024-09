Marek Pruszak

Regularnie co roku przez 26 lat (od 1994 roku) według własnego pomysłu organizowałem i prowadziłem międzyszkolny Turniej Wiedzy i Sprawności TWiS promujący kulturę kibicowania i harmonijny rozwój dzieci w sferze intelektualnej i fizycznej. Jednocześnie pozyskiwałem środki na atrakcyjne nagrody dla uczestników od prywatnych sponsorów. Turnieje miały merytoryczne wsparcie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Jubileuszowy 25. turniej odbył się pod patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Jako dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 zainicjowałem i zorganizowałem, przy współpracy z Diecezją Elbląską i Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu (wcześniej z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym) siedem diecezjalnych konkursów wiedzy religijnej (1995 – 2002) przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Diecezji Elbląskiej. Konkursy były dedykowane wybitnym postaciom Kościoła m.in. Św. Janowi Pawłowi II, Św. Wojciechowi, 108 Męczennikom, bł. Dorocie z Mątów. Konkursy miały zasięg diecezjalny i brało w nim udział co roku ok. 300-400 uczniów.

Jako dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 w 1994 roku byłem założycielem, przy współpracy z Katolickim Ruchem Antynarkotycznym KARAN, świetlicy szkolnej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Świetlica funkcjonuje do dziś w innej formule, ale wciąż wspiera rodziny i dzieci wymagające szczególnej opieki.

Jako radny skutecznie wnioskowałem o kompleksowe remonty i modernizacje kilku elbląskich szkół m.in. SP4 i SP16. Jako radny, a potem wiceprezydent Miasta Elbląga w 2014 roku zainicjowałem i doprowadziłem do wprowadzenia w życie miejskiej Karty Dużej Rodziny wspierającej rodziny wielodzietne w Elblągu. Jako wiceprezydent umożliwiłem i wspierałem powstanie w mieście Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich. Jako przewodniczący Rady Miejskiej we współpracy z Diecezją Elbląską zainicjowałem i wprowadziłem w życie ustanowienie Św. Mikołaja patronem Miasta Elbląga. W roku 2018 zainicjowałem wprowadzenie programu Elblążanin+ a tym samym obniżenie cen biletów komunikacji miejskiej głównie dla młodzieży i osób pracujących.

Jako radny poprzez konsekwentne zgłaszanie interpelacji doprowadziłem do zmniejszenia liczby uczniów w klasach szkół podstawowych i gimnazjów jako mechanizmu poprawiającego efektywność nauczania i wychowania. Doprowadziłem również do zwiększenia środków z budżetu miasta na doskonalenie zawodowe nauczycieli wszystkich elbląskich szkół.

Jednocześnie pełnił istotne funkcje w Samorządzie Miasta Elbląga. Od 1994 r. do dziś (obecnie siódma kadencja) jest radnym Rady Miejskiej w Elblągu. W latach 1998-2006 był wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej (przez dwie kadencje), a w latach 2015-2018 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w Elblągu. W latach 2013-2014 był wiceprezydentem Elbląga m.in. ds. oświaty.

Marek Pruszak pracował jako nauczyciel biologii i chemii w Szkole Podstawowej nr 16 w Elblągu w latach 1985-1991. Pełnił funkcję dyrektora tej Szkoły w latach 1991-1998. Był kuratorem oświaty byłego województwa elbląskiego w latach 1998-1999. W latach 1999-2002 pełnił funkcję wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 w Elblągu. W latach 2002-2004 był dyrektorem Zespołu Szkół Katolickich w Elblągu. Od 2004 roku do dziś pracuje jako nauczyciel przyrody i biologii w Szkole Podstawowej nr 4 w Elblągu.

Ewentualne uwagi odnośnie przedstawianych w dziale "Who is who" biogramów prosimy przysyłać na adres whoiswho@portel.pl . Biogram chętnie uzupełnimy też o osobiste informacje dotyczące np. hobby, szczególnych zainteresowań, czy uprawianego sportu.