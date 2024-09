oprac. AM

Maria Makowska-Franceson to absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Teatralnej i Telewizyjnej im. Leona Schillera w Łodzi. Na scenie od 1974 roku. W swoim życiu pracowała w Teatrze Dolnośląskim w Jeleniej Górze, Teatrze im. W. Horzycy w Toruniu oraz w Teatrze im. J. Szaniawskiego w Płocku, od 1976 roku jest jest związana z Teatrem im. Aleksandra Sewruka.

