Marta Kowalczyk

Zajmuje się także problemami osób niepełnosprawnych. Działa w ramach projektu "Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy", pisze artykuły o takich osobach. Udziela się w Pomocy Maltańskiej, która na terenie Elbląga wspiera kilkadziesiąt osób niepełnosprawnych ruchowo w stopniu znacznym w zakresie zdobycia wykształcenia i zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Jest źródłem wiedzy na temat wszelkich zagadnień związanych z niepełnosprawnością. Pomaga także stopniowo wracać niepełnosprawnym do normalnego życia.

