W latach 2000-2020 pracował w EPEC, z czego 14 lat był dyrektorem finansowym (głównym księgowym) w spółce. Następnie w latach 2021-2024 prowadził własną działalność gospodarczą (konsultingową). W czerwcu 2024 r. wrócił do EPEC, obejmując funkcję prezesa spółki.

