Mirosław Kreczman

Trener od 1987 r.: Olimpii Elbląg (do 1992r.), MRKS Gdańsk (1993r.), Energetyk Polonia Elbląg (1994 – 1997), Pirat Elbląg (kayak polo 1994 – 2004), sekcja kajakowa PTTK turystyczna i masters (2004 - 2011), Olimpia Elbląg (2012 – 2017), Korona Elbląg (2017 do dziś).

