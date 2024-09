Piotr Grzeszczuk

Stowarzyszenie "Teen Challenge" Chrześcijańska Misja Społeczna jest organizacją społeczną o charakterze świeckim, która opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy członków. Stowarzyszenie "Teen Challenge" postawiło sobie za cel otoczenie ludzi uzależnionych kompleksową opieką: począwszy od motywowania do leczenia poprzez terapię w ośrodku, działania postresocjalizacyjne w hostelu, aż do zapewnienia przyjaznego mikroświata w grupie wsparcia.

Pomaga osobom uzależnionym i będącym w kryzysie bezdomności. Od 2014 roku na placu przed dworcem w Elblągu w każdy piątek Teen Challenge rozdaje żywność osobom potrzebującym. To tylko jedna z form pomocy, jaką oferuje elbląski oddział Teen Challenge. W siedzibie organizacji przy ul. Jaszczurczego w Elblągu funkcjonuje hostel, w którym pomoc znajdują osoby uzależnione, przechodzą terapię. Z hostelu korzystają też osoby, które już taką terapię przeszły.

