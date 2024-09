Piotr Kowal

Był m.in. kierownikiem hali sportowej przy al. Grunwaldzkiej oraz wicedyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu. Od 1 grudnia 2021 do 31 grudnia 2022 r. był wiceburmistrzem Ostródy. Po rezygnacji z tej funkcji wrócił do elbląskiego MOSiR, a następnie w marcu 2023 roku został dyrektorem departamentu promocji i turystyki Urzędu Miejskiego. Od 29 maja 2024 r. drugi wiceprezydent Elbląga

