Płk Piotr Pankowski interesuje się historią Wojska Polskiego , a w szczególności Kampanią Wrześniową oraz Obroną Wybrzeża. Jego wielką pasją jest piłka nożna, sam czynnie uprawia tę dyscyplinę sport , zdobywając we wcześniejszych latach wiele tytułów mistrzostw w tym 16 Dywizji Zmechanizowanej oraz Wojska Polskiego .

