Rafał Traks

Urodził się w 1984 roku w Elblągu. Od 2015 roku jest radnym Rady Miejskiej w Elblągu, w kadencji 2024-2029 jest wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej, zasiada w komisji skarg, wniosków i petycji oraz komisji regionalnej i promocji miasta. Należy do Prawa i Sprawiedliwości.

