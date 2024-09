Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Robert Turlej urodził się w 1981 roku w Elblągu. Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, ma tytuł inżyniera, jest magistrem informatyki.

W latach 2008-2024 był specjalistą ds. Informatyki w Biurze Promocji i Współpracy z Zagranicą w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu, specjalizuje się m.in. w mediach społecznościowych i copywritingu.

W latach 2010-2024 był radnym Rady Miejskiej w Elblągu, pełnił m.in. funkcję przewodniczącego komisji zdrowia i spraw społecznych, był członkiem komisji rewizyjnej. W 2023 roku po raz pierwszy kandydował w wyborach do Sejmu, zagłosowało na niego ponad 5 tys. osób, ale nie uzyskał mandatu. W 2024 roku wystartował w wyborach do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zdobywając ponad 16 tys. głosów, najwięcej spośród wszystkich kandydatów w okręgu nr 3, do którego należy Elbląg. Został radnym Sejmiku, a następnie został powołany do składu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W Sejmiku zasiada w komisji strategii rozwoju, komisji współpracy międzynarodowej, komisji samorządu terytorialnego i bezpieczeństwa publicznego oraz komisji ds. mniejszości narodowych i etnicznych.