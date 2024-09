Ppłk Sławomir Skwierczyński (ur. 1970 w Ostrowi Mazowieckiej) od 2021 r. jest Zastępcą Dowódcy Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny–Wschód. W 1990 r. służył jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu, w 1994 r. został dowódcą plutonu w 16. Batalionie Dowodzenia w Elblągu, 1998 r. dowódcą kompanii. W latach 2002-2007 był oficerem do spraw bezpieczeństwa teleinformatycznego w Dowództwie 16. Dywizji Zmechanizowanej, później szefem sekcji bezpieczeństwa systemów łączności i informatyki. Dwukrotnie służył w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku (2004 i 2006), w 2010 w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Kosowie. W latach 2012-2021 stał na czele batalionu dowodzenia w 9BKPanc w Braniewie.

