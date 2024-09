Stanisław Gorczyca jest laureatem Medalu Przyjaźni w Mongolii. Otrzymał to wyróżnienie w 2010 roku.

Kandydował w wyborach parlamentarnych w 2023 roku. W okręgu elbląskim zdobył 7979 głosów i uzyskał mandat posła. W obecnej kadencji Sejmu jest członkiem Komisji do Spraw Petycji oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Swoją karierę polityczną rozpoczął w Unii Demokratycznej. W 2007 roku skutecznie kandydował z okręgu elbląskiego w wyborach do Senatu. Uzyskał 89 766 głosów. Mandat senatora uzyskał także 4 lata później. W styczniu 2016 objął funkcję sekretarza miasta w Olsztynie. W 2018 uzyskał mandat radnego sejmiku warmińsko-mazurskiego.

W latach 1990-1998 był wójtem gminy Miłomłyn, a od 2001 r. sprawował funkcję burmistrza tego miasta. Działa w organizacjach regionalnych, m. in. jako przewodniczący zgromadzenia Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego i członek zarządu Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie.

Ewentualne uwagi odnośnie przedstawianych w dziale "Who is who" biogramów prosimy przysyłać na adres whoiswho@portel.pl . Biogram chętnie uzupełnimy też o osobiste informacje dotyczące np. hobby, szczególnych zainteresowań, czy uprawianego sportu.