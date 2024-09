Teresa Suchodolska ukończyła studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu). Zanim trafiła na elbląską scenę, grała w Teatrze Lubuskim im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze, gdzie w 1994 debiutowała w "Panu Tadeuszu" jako Zosia.

Ewentualne uwagi odnośnie przedstawianych w dziale "Who is who" biogramów prosimy przysyłać na adres whoiswho@portel.pl . Biogram chętnie uzupełnimy też o osobiste informacje dotyczące np. hobby, szczególnych zainteresowań, czy uprawianego sportu.