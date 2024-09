Pracowała m. in. w Miejskiej Bibliotece Pedagogicznej w Elblągu, Elbląskim Zakładzie Naprawy Samochodów, Zamechu (później Elzam Holding S.A.), Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowym Elzam-Mazury. Współpracowała dziennikarsko z "Głosem Zamechu", "Tygodniem w Elblągu", Radiem E, w którym prowadziła autorskie programy "Wędrówki z przewodnikiem" oraz "Magazyn Aktualności Kulturalnych".

Ukończyła I LO w Elblągu, naukę kontynuowała na Wydziale Kulturalno-Oświatowym Państwowego Studium Kulturalno-Oświatowego i Bibliotekarskiego (SKIBA) we Wrocławiu, ukończyła pedagogikę kulturalno-oświatową w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, podyplomowe Studium Wiedzy o Teatrze, Filmie i Telewizji UG, podyplomowe Studium Kierowania Działalnością Społeczno-Kulturalną UW.

Teresa Wojcinowicz (ur. 1950 w Lesznie) jest animatorem kultury, teatrologiem, od 2011 r. prezesem Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego. Zaangażowana w takie inicjatywy jak m. in. Letni Salonu Muzyczny w Bażantarni, program stypendialny Promocje, Elbląski Festiwal Organowy i wiele innych. Wcześniej realizowała takie projekty, jak m. in. Zamechowskie Spotkania Kultury, Zamechowskie Dni Teatru, Rodzinne Spotkania z Kulturą, Mała Akademia Jazzu.

