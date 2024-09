Polityk

Witold Gintowt-Dziewałtowski urodził się w 1949 r. w Drewnicy (powiat nowodworski). Jest absolwentem wydziału organizacji i zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (1976 r.). W swojej zawodowej karierze pracował jako księgowy (1967-70) w Państwowym Gospodarstwie Rolnym Jesionna, następnie (1970-74) był inspektorem finansowym w Inspektoracie PGR w Elblągu. Pracował także jako przewodniczący Powiatowej Komisji Planowania w Urzędzie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim (1974-75), starszy inspektor wojewódzki w Urzędzie Wojewódzkim w Elblągu (1975-81). W latach 1986-1990 był prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem”, a w latach 1990-94 – Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo”.

Od 1968 roku obecny w polityce. Do 1990 roku działał w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (w latach 1981-86 był I sekretarzem Komitetu Miejskiego PZPR w Elblągu). W latach 1990-99 działał w Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej, od 1999 r. w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, przewodniczył elbląskim strukturom tej partii.

W latach 1994-98 by prezydentem Elbląga, wybranym przez Radę Miejską.. Od 1997 roku sprawował mandat posła na Sejm (wówczas można było go łączyć z pracą w samorządzie). Wybierany na kolejne kadencje, mandat posła sprawował aż do 2011 roku. Wówczas uzielił poparcia Platformie Obywatelskiej, przez co jego drogi z SLD się rozeszły, a Witold Gintowt-Dziewałtowski jako niezależny kandydat (z poparciem PO) uzyskał mandat senatora. W 2015 roku nie ubiegał się już o reelekcję. W 2014 roku wystartował w wyborach do Rady Miejskiej z komitetu „Tak dla Elbląga”, ale - jak i cały komitet - nie uzyskał mandatu.

Witold Gintowt-Dziewałtowski jest zapalonym wędkarzem i filatelistą. Lubi podróże i korespondowanie z ludźmi z całego świata.