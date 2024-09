Organizator imprez kulturalnych, muzyk

Wojciech Minkiewicz jest inicjatorem i organizatorem przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych z zakresu muzyki, filmu, sztuk wizualnych. Muzyk, popularyzator muzyki i jej historii, konferansjer, członek komisji przyznających nagrody kulturalne. Twórca klubu muzycznego Mjazzga w Elblągu. Pomysłodawca, założyciel i członek zarządu Stowarzyszenia Kulturalnego Co Jest? Wieloletni członek Jury Festiwalu Talentów organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1.

W latach 90-tych członek elbląskich zespołów muzycznych Moje Kolory, Epic, Ahead, gdzie grał na gitarze basowej. Uczestnik kilkudziesięciu i współorganizator kilku koncertów w Elblągu i regionie. Projekty kulturalne, do których się przyczynił, to m. in. Festiwal Filmów Poniżej Poziomu, Ogólnopolski Festiwal Animacji O!PLA, Festiwal Filmów Dokumentalnych KineDok, Grafatak - Bitwa na Rysunki, FIND Fajna Impreza Na Dziedzińcu, Elbląskie Święto Muzyki, USĄ Amerykański Weekend w Elblągu, Kiosk Kultury, Rzeka Kultury, Miasto Gramy, Kumiela Fest, WdurMoll Festiwal i inne. W latach 2019-2022 pracował w Centrum Sztuki Galeria EL, gdzie odpowiadał m.in za komunikację z mediami i wizerunek instytucji. Od roku 2022 pracownik Elbląskiej Orkiestry Kameralnej i Grupy Wodnej, gdzie również współpracuje przy realizacji przedsięwzięć kulturalnych.

Jest dwukrotnym laureatem Nagród Kulturalnych w kategorii Kreator Kultury (za rok 2011 i 2017), laureatem nagrody Prezydenta Miasta Elbląg w kategorii „Kultura i Sztuka” (2020) z SK CO Jest?, dwóch nagród Prezydenta Miasta Elbląg “Artystyczne Wydarzenie Roku” (2017, 2020), otrzymał wyróżnienie w 16. Edycji Konkursu im. dr Aleksandry Gabrysiak na najlepszą inicjatywę elbląskich organizacji pozarządowych za „Elbląskie Święto Muzyki 2019”.