Zbigniew Ziejewski

Prywatnie działacz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim. Kawaler Złotego i Srebrnego Krzyża Zasługi, Medalem „Za zasługi dla Ruchu Ludowego” im. Wincentego Witosa, odznaką honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”, odznaką honorową „Zasłużony dla Warmii i Mazur” oraz Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Jego zainteresowania to podróże, szachy i turystyka górska.

Karierę polityczną rozpoczął jako radny w Nowym Mieście Lubawskim. Był przewodniczącym tamtejszej rady miejskiej, a także starostą powiatu nowomiejskiego. Do Sejmu dostał się w wyborach parlamentarnych w 2019 roku. Kandydował z okręgu elbląskiego i zdobył 9028 głosów. 4 lata później w wyborach parlamentarnych ponownie ubiegał się o mandat posła z ramienia Trzeciej Drogi. W tym samym okręgu uzyskał 12 695 głosów i zdobył reelekcję. W grudniu 2023 r. został sekretarzem stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Absolwent studiów rolniczych na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Studiował również podyplomowo kierunek zarządzanie i organizacja na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także szacowanie i wycenę na Politechnice Gdańskiej. Został przewodniczącym powiatowej izby rolniczej, a od 2005 do 2007 kierował Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą.

Ewentualne uwagi odnośnie przedstawianych w dziale "Who is who" biogramów prosimy przysyłać na adres whoiswho@portel.pl . Biogram chętnie uzupełnimy też o osobiste informacje dotyczące np. hobby, szczególnych zainteresowań, czy uprawianego sportu.