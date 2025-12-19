4W-MBOT z nowym dowódcą

Płk Cezary Kiszkowiak objął dowodzenie 4 Warmińsko-Mazurską Brygadą Obrony Terytorialnej. Przekazanie obowiązków odbyło się podczas uroczystości na placu apelowym jednostki w Olsztynie. Przed nowym dowódcą stoją odpowiedzialne zadania, związane z kierowaniem największą jednostką WOT.

Podczas uroczystej zbiórki płk Kiszkowiak przejął dowodzenie brygadą od płk. Łukasza Buczkowskiego, od ponad dwóch miesięcy czasowo pełniącego obowiązki dowódcy. Płk Kiszkowiak zwrócił się do żołnierzy i pracowników brygady, zapowiadając dalsze wzmacnianie jej potencjału.

- Brygada jest bardzo ważnym elementem składowym lokalnej społeczności, która może liczyć na nasze wsparcie, nawet w najtrudniejszych sytuacjach kryzysowych, a takie zobowiązanie motywuje nas do jeszcze większego wysiłku – mówił nowy dowódca.

- Pod komendę dowódcy przekazuję brygadę o ustabilizowanym potencjale osobowym i wyposażoną odpowiednio do stawianych przed nią zadań. Jednostka stanowi siłę zdolną do reagowania na różne rodzaje zagrożeń i na stałe wpisała się w system bezpieczeństwa regionu - powiedział płk Łukasz Buczkowski, dziękując personelowi jednostki za dotychczasową współpracę.

Wojska Obrony Terytorialnej liczą 45 tys. żołnierzy. Największą spośród 20 ich brygad jest 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej, licząca ponad 3,5 tys. żołnierzy. Jej głównym zadaniem jest wspieranie lokalnych społeczności oraz administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych, takich jak klęski żywiołowe, udział w działaniach obronnych państwa we współpracy z innymi rodzajami Sił Zbrojnych RP. Brygada składa się z batalionów rozmieszczonych w różnych częściach regionu, co umożliwia szybkie reagowanie na zagrożenia lokalne. Żołnierze brygady to w większości mieszkańcy regionu, którzy łączą służbę wojskową z życiem zawodowym i rodzinnym, regularnie szkoląc się bojowo i z zakresu reagowania kryzysowego.

Cezary Kiszkowiak, fot. DWOT

Płk Cezary KISZKOWIAK (ur. 24 czerwca 1967 r. w Słubicach) – oficer Wojska Polskiego z wieloletnim doświadczeniem dowódczym, sztabowym i międzynarodowym. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu (1990), Uniwersytetu Wrocławskiego – magister politologii w zakresie stosunków międzynarodowych (1998) oraz studiów podyplomowych z zarządzania kryzysowego na Uniwersytecie Zielonogórskim (2009). Specjalizował się w obszarze Współpracy Cywilno-Wojskowej (CIMIC), pełniąc służbę w licznych jednostkach w kraju oraz na misjach zagranicznych w Iraku i Afganistanie. Laureat prestiżowej nagrody BUZDYGANA miesięcznika Polska Zbrojna (2013).

Pełnił m.in. funkcję attaché obrony przy Ambasadzie RP w Ottawie (2013–2018), Szefa Sekretariatu Szefa Sztabu Generalnego WP (2018–2024) oraz doradcy politycznego

Szefa SGWP (2024–2025). Uczestniczył w kluczowych procesach planistycznych i negocjacjach na forum NATO i UE, współtworząc rozwiązania wdrażane w Siłach Zbrojnych RP. W roku akademickim 2024/2025 ukończył Podyplomowe Studia Polityki Obronnej w Akademii Sztuki Wojennej, zajmując drugie miejsce. Decyzją Ministra Obrony Narodowej z 3 grudnia 2025 r. został wyznaczony na dowódcę 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Olsztynie. Dotychczas stanowisko to zajmowali gen. bryg. Mirosław Bryś i płk Jarosław Kowalski.