Adam Krause nowym dyrektorem Zarządu Budynków Komunalnych (aktualizacja)

Adam Krause, dotychczasowy zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, pokieruje Zarządem Budynków Komunalnych. Taką decyzję podjął prezydent Elbląga, nominując Adam Krause na stanowisko dyrektora bez konkursu na podstawie przepisów ustawy o pracownikach samorządowych. Ten awans oznacza też zmiany w MOSiR.

Adam Krause ma 48 lat. W latach 2015-2025 związany był z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, gdzie najpierw pełnił funkcję kierownika Kompleksu Obiektów Basenowych, następnie zastępcy dyrektora. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni (licencjat z zarządzania przedsiębiorstwem) i Uniwersytetu Gdańskiego (magister administracji).

- Dziękuję bardzo za zaufanie i szansę. Stawiane przede mną zadania na pewno będą dla mnie dużym wyzwaniem. Jestem zwolennikiem zmian w formie ewolucji, a nie rewolucji, dlatego będę chciał się skupić na stworzeniu procedur, które będą stopniowo usprawniały skuteczność działań i podnosiły jakość obsługi mieszkańców. Wierzę, że moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie ZBK, a w konsekwencji na sprawną realizację statutowych działań – mówi Adam Krause.

Na stanowisko dyrektora został powołany przez prezydenta Elbląga Michała Missana bez konkursu, co przewidują przepisy ustawy o pracownikach samorządowych. Umowę ma na czas nieokreślony, przechodząc z jednej instytucji samorządowej do drugiej (tzw. awans wewnętrzny). Pracę rozpoczął w poniedziałek, 3 lutego.

Adam Krause jest znany w mieście również ze swoje działalności społecznej. Jest instruktorem harcerskim, ma stopień harcmistrza. Był m.in. komendantem i zastępcą komendanta Hufca ZHP w Elblągu, obecnie jest szefem Zespołu Kadry Kształcącej w hufcu. Od lat jest szefem elbląskiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Dotychczasowa dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych Anna Przybyła (była nim od lipca 2024 r.) w dalszym ciągu pozostanie pracownikiem ZBK. - Pani dyrektor złożyła rezygnację z zajmowanego dotychczas stanowiska z przyczyn osobistych. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane 20 stycznia - poinformowała nas Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga. Dodajmy, że wkrótce ma być też wyłoniony w konkursie wicedyrektor ZBK. Na ostatni konkurs, który miał być rozstrzygnięty w styczniu 2025 r., nie wpłynęła żadna oferta...

Zmiana na stanowisku w ZBK oznacza również zmianę w MOSiR. Nowym wicedyrektorem, od 3 lutego, została - również w ramach wewnętrznego awansu - Natalia Szrama, dotychczasowa kierownik działu imprez i marketingu MOSiR, która pracuje w tej instytucji od 6 lat. Ma 43 lata, jest absolwentką zarządzania i marketingu na Uniwersytecie Morskim w Gdyni, w latach 2008-2018 była specjalistką ds. marketingu w Elbląskiej Gazecie Internetowej portEl.pl

Na dotychczasowe stanowisko Natalii Szramy, jak się dowiedzieliśmy, MOSiR ogłosi konkurs.

Aktualizacja:

O nominację Adama Krausego dopytaliśmy dziś prezydenta Elbląga, zwracając uwagę, że nieruchomości nie są tą niszą w zarządzaniu, którą zajmował się nowo powołany dyrektor ZBK.

- Poszukujemy też zastępcy-dyrektora technicznego nowemu dyrektorowi. Uważam, że Adam Krause jest świetnym organizatorem i ma bardzo dobry kontakt z ludźmi, a to jest bardzo ważne, szczególnie w naszych zasobach Zarządu Budynków Komunalnych i tym kierowałem się, wskazując pana Adama – zaznacza Michał Missan. - Przy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji pokazał, że zarządzanie ludźmi i infrastrukturą to coś, co potrafi robić – dodaje prezydent.

Czy dostrzega jakieś newralgiczne kwestie dotyczące organizacji działań ZBK, którymi na pewno powinien się zająć nowy dyrektor?

- Przede wszystkim dużym zadaniem, jakie jest przed nami, jest remont wielu budynków z zasobu ZBK, mamy na to środki, mamy promesę rządową. W najbliższym czasie pewnie to jest zadanie, które będzie najważniejsze w pracy pana dyrektora, ale też poprawa współpracy zarówno z mieszkańcami, jak i ze współpracownikami. Dzisiaj w tym miejscu jest potrzebny dobry organizator, który po pierwsze stworzy zespół, a po drugie pozwoli poczuć mieszkańcom, że są zaopiekowani, że ktoś o nich dba – podkreśla prezydent Elbląga.