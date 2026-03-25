Jak wyjechać z Zawady?

Na Zawadzie szykują się poważne zmiany w związku z budową nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 9 i wyburzenia starej siedziby szkoły. Sebastian Skoczyk – Czyżyk, radny PiS pyta o możliwość przebudowy układu drogowego w tej części miasta.

„Obecny układ drogowy osiedla jest bardzo uporczywy dla mieszkańców, jak również sprawia liczne niebezpieczeństwa w tym: dla poruszających się tam dzieci lub tworząc zagrożenie w przypadku ewentualnej potrzeby dotarcia służb ratunkowych, tj. pogotowie czy straż pożarna. (…) W miejscu tak intensywnie zamieszkałym i uczęszczanym układ ten jest niedorzeczny” - napisał Sebastian Czyżyk – Skoczyk, radny PiS w interpelacji skierowanej do prezydenta Elbląga.

W swoim piśmie zwrócił uwagę m.in. na brak miejsc parkingowych oraz oraz brak możliwości wyjazdu z osiedla inną drogą niż tą samą, którą się wjechało.

Radny pyta o możliwość wybudowania parkingu wielopoziomowego oraz realizacji drugiego wyjazdu z osiedla np. poprzez połączenie ul. Wybickiego z Al. Odrodzenia lub ul. Andersa.

Co na to urzędnicy?

Nowy zjazd z terenu szkoły ma się pojawić od strony ul. Szarych Szeregów.

„Wykonanie dodatkowego skomunikowania tego terenu do drogi publicznej pozwoli „zdjąć” część ruchu na ul. Józefa Wybickiego, przez zachowanie od ul. Józefa Wybickiego jedynie wjazdu o charakterze awaryjnym i przeciwpożarowym, w tym w razie konieczności umożliwiając dojazd służb ratowniczych na teren osiedla. Na terenie szkoły zaplanowano budowę miejsc postojowych naziemnych do obsługi szkoły.” - czytamy w odpowiedzi Katarzyny Wiśniewskiej, wiceprezydentki Elbląga.

Budowa łączników w wersji proponowanej przez radnego nie jest możliwa ze względu na bezpieczeństwo oraz potencjalną likwidację terenów zielonych.

„Wnioskowane przebicie dróg osiedlowych do Al. Odrodzenia wymagałoby budowy jezdni pomiędzy budynkami (odległość około 10 metrów) oraz likwidację części terenów zielonych. Wprowadzenie wzmożonego ruchu kołowego przez gęsto zabudowane tereny mieszkaniowe, gdzie przeważa ruch pieszy nie jest zasadne z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa i pogorszenie komfortu życia mieszkańców, poprzez miedzy innymi ograniczenie korzystania z terenów zielonych, wzmożony hałas komunikacyjny i zanieczyszczenia.” - odpowiedziała Katarzyna Wiśniewska.

O wielopoziomowym parkingu w odpowiedzi pani wiceprezydent wzmianki nie znaleźliśmy.