Więcej skradzionych aut, bójek i pobić

W 2025 roku policja odnotowała w Elblągu 2433 przestępstwa. – To prawie 300 mniej niż w ubiegłym roku. Jednocześnie mamy znaczny wzrost kradzieży samochodów i delikatny wzrost w bójkach i pobiciach – podsumował ubiegłoroczne statystyki Komendant Miejski Policji w Elblągu mł. insp. Tomasz Kamiński podczas posiedzenia komisji zdrowia, bezpieczeństwa i spraw społecznych.

Ponad 18,5 tysiąca służb wykonali elbląscy policjanci w 2025 roku. Do tego należy dodać 5700 służb dzielnicowych i 115 policyjnych na akwenach wodnych.

- W ubiegłym roku odnotowaliśmy 2433 przestępstwa na terenie miasta. Jest to mniej prawie o 300 niż w roku ubiegłym. Mamy znaczny wzrost kradzieży samochodów i delikatny wzrost w bójkach i pobiciach. Te ostatnie zostały wykryte w 100 procentach – mówił mł. insp. Tomasz Kamiński.

Wykrywalność kradzieży samochodów oscyluje w okolicach 20 procent. Do 48 godzin od kradzieży auto jest rozbierane na części i m.in. z tego powodu jest ono, jak tłumaczył komendant, trudne do wykrycia. Na celowniku złodziei są przede wszystkim japońskie samochody nowej generacji, których na rynku jest niewiele.

- Takie auta są sprzedawane na części. Rzadko zdarza się, żeby skradziony samochód został wprowadzony do ponownego obiegu – mówił mł. insp Tomasz Kamiński.

W Elblągu kradzieżami aut zajmują się przede wszystkim zorganizowane grupy złodziei z Trójmiasta, czy Poznania.

W ubiegłym roku policjanci obsłużyli ok. 20 tysięcy interwencji, z czego 1500 były to interwencje domowe.

- Łącznie wszystkich interwencji odnotowanych w naszych systemach mamy 32 300. Ujawniliśmy 20 500 wykroczeń, zabezpieczyliśmy 85 imprez masowych, 16 meczów piłki nożnej, 45 imprez sportowych, 24 imprezy artystyczno-rozrywkowe – wyliczał komendant.

W pomieszczeniach dla zatrzymanych przebywało w ubiegłym roku ponad 2 tys. osób, z czego 650 do wytrzeźwienia.

- Alkohol wśród nieletnich to stała problematyka w naszym zainteresowaniu. Ujawniono tu 26 osób nieletnich - żadna z nich nie przebywała u nas w pomieszczeniach do wytrzeźwienia. W każdym przypadku poinformowaliśmy sąd rodzinny. Ubiegły rok to 224 formularze Niebieskich Kart założonych przez policjantów. 339 osób jest uznanych przez nas za osoby doznające przemocy i 77 osób z tej liczby zostało przez nas zatrzymanych oraz został wdrożony zakaz zbliżania do pokrzywdzonych – mówił mł. insp. Tomasz Kamiński.

Policjanci przeszkoli też 67 ratowników medycznych w zakresie reagowania w sytuacjach kryzysowych związanych z wykonywanym przez nich zawodem.