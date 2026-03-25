Przymiarki do osiedla przy Wschodniej

W tym miejscu, w sąsiedztwie ul. Wschodnie, za ostatnimi zabudowaniami ul. Łęczyckiej, ma powstać nowe osiedle (fot. ortofotomapa z raportu środowiskowego)

Inwestor z Gdyni chce na działkach w sąsiedztwie ul. Wschodniej zbudować osiedle składające się z ośmiu budynków mieszkalnych. Powstał już raport oddziaływania tej inwestycji na środowisko.

Na trzech działkach, należących do osoby fizycznej, o łącznej powierzchni około 1,9 hektara ma powstać osiem czterokondygnacyjnych budynków mieszkalnych o wysokości ok. 13 m każdy, z garażami na parterze i parkingami na prawie 300 miejsc.

- Łączna powierzchni zabudowy dla wszystkich obiektów wyniesie ok. 4500 m2 . W ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane drogi dojazdowe, chodniki oraz miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Pozostały teren działki przeznaczonej pod inwestycję pozostanie powierzchnią niezabudowaną, biologicznie czynną. Część z tej powierzchni zostanie wydzielona jako ogródki przynależne do mieszkań zlokalizowanych na kondygnacji parteru – czytamy w raporcie oceny oddziaływania tej inwestycji na środowisko.

Raport będzie podstawą do wydania decyzji środowiskowej, niezbędnego dokumentu pozwalającego o ubieganie się o pozwolenie na budowę. Do 13 kwietnia można składać do Urzędu Miejskiego w Elblągu uwagi do tego raportu (mailowo na adres dks@umelblag.pl, osobiście do protokołu lub pisemnie na adres Departamentu Kształtowania Środowiska UM, ul. Łączności 1). Cały raport znajdziecie tutaj.

Inwestorem jest Grupa IMPRUV z Gdyni.

- Planowana inwestycja znajduje się na działkach, które nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Inwestycja jest zlokalizowana w granicach obszarów ochrony przyrody: znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej oraz w Obszarze Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej – Zachód. Na terenie planowanej inwestycji nie ma obszarów objętych ochroną tj. strefy ujęć wód ani obszarów ochronnych zbiorników śródlądowych, obiektów wpisanych do rejestru zabytków, stanowisk archeologicznych, a także stref ochrony konserwatorskiej – czytamy w raporcie środowiskowym.

Budynki, jak planuje inwestor, będą ogrzewane z wykorzystaniem indywidualnych źródeł ciepła (np.: pompy ciepła, kotły gazowe, klimatyzacja).

RG

  • Fajna była ta Bazantarnia :(
  • Bardzo zaj.... eb..... miejsce lepsze niż ta Topolowa która miałem dziś okazję jechać. Z powodu stawiania tam nowego bloku ulica całkiem nie przejezdna no po prostu masakra współczuję ludziom co tam mieszkają i dziwię się że się na to zgodzili.
  • Tylko po co? Głównie inwestorzy z Ostródy i Iławy, a czasem z Trójmiasta zacierają ręce na ewentualny zysk budowy klocków pośrodku niczego na obrzeżach miasta. Problem bezrobocia, infrastruktury, ludności powinien wieść prym jeśli chodzi o zarządzanie tym miastem. Zamiast tego zarząd miejski Elbląga woli bez namysłu stworzyć kolejne osiedle pośrodku niczego. Gdzie szkoły, autobusy, przystanku, sklepy w okolicy? Nie ma.
  • @Patryk Z - Papryk, walnij się w czułko Hashtagi: #Obsraniec
  • @Racjonalista - Na tym polega rozbudowa miasta najpierw bloki potem sklep, kościół, przystanek, może jakiś zakład pracy potem szkoła a w przyszłość może nawet tramwaj, no cóż ale według ciebie postawmy tam najpierw szkołę i butelkomat Hashtagi: #jan
  • Wiedziałem że tak bedzie. Zaraz będą działki na sprzedaż na Górze Chrobrego
  • @Racjonalista - Niedaleko jest duże osiedle na Łęczyckiej i nowe powstaje w stronę Dębicy, ojej tam nie ma szkoły pewnie dzieci siedzą cały czas w domu
  • A ulicy Wschodniej jak nie ma tak nie ma i niewiadomo kiedy i czy w ogóle będzie. Przecież to zakorkuje tę część miasta na amen. Logiki w tym żadnej.
  • Za komuny gdy budowano osiedla to od razu budowano szkoły, przedszkola, sklepy... Jakoś budują ciągle te osiedla, a mieszkańców w Elblągu ubywa. Interesujące...
  • Siedzą w autach w korkach na Bema, zaś straż pożarna nie może wjechać do centrum. Gratuluję myślenia.
  • Świetny pomysł. Zdecydowanie popieram plan rewitalizacji tego ciekawego i atrakcyjnego terenu na lata niesłusznie oddanego drobnej patologii. Czas na ciąg dalszy dobrych zmian w tej przez lata zapomnianej dzielnicy.
  • Już wiadomo dla kogo położoli asfalcik na Wschodniej. My mieszkańcy prawie w centrum miasta czekamy na asfalt, chodnik i oświetlenie od prawie 40 lat (Granizonowa).
