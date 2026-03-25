Przymiarki do osiedla przy Wschodniej

Inwestor z Gdyni chce na działkach w sąsiedztwie ul. Wschodniej zbudować osiedle składające się z ośmiu budynków mieszkalnych. Powstał już raport oddziaływania tej inwestycji na środowisko.

Na trzech działkach, należących do osoby fizycznej, o łącznej powierzchni około 1,9 hektara ma powstać osiem czterokondygnacyjnych budynków mieszkalnych o wysokości ok. 13 m każdy, z garażami na parterze i parkingami na prawie 300 miejsc.

- Łączna powierzchni zabudowy dla wszystkich obiektów wyniesie ok. 4500 m2 . W ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane drogi dojazdowe, chodniki oraz miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Pozostały teren działki przeznaczonej pod inwestycję pozostanie powierzchnią niezabudowaną, biologicznie czynną. Część z tej powierzchni zostanie wydzielona jako ogródki przynależne do mieszkań zlokalizowanych na kondygnacji parteru – czytamy w raporcie oceny oddziaływania tej inwestycji na środowisko.

Raport będzie podstawą do wydania decyzji środowiskowej, niezbędnego dokumentu pozwalającego o ubieganie się o pozwolenie na budowę. Do 13 kwietnia można składać do Urzędu Miejskiego w Elblągu uwagi do tego raportu (mailowo na adres dks@umelblag.pl, osobiście do protokołu lub pisemnie na adres Departamentu Kształtowania Środowiska UM, ul. Łączności 1). Cały raport znajdziecie tutaj.

Inwestorem jest Grupa IMPRUV z Gdyni.

- Planowana inwestycja znajduje się na działkach, które nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Inwestycja jest zlokalizowana w granicach obszarów ochrony przyrody: znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej oraz w Obszarze Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej – Zachód. Na terenie planowanej inwestycji nie ma obszarów objętych ochroną tj. strefy ujęć wód ani obszarów ochronnych zbiorników śródlądowych, obiektów wpisanych do rejestru zabytków, stanowisk archeologicznych, a także stref ochrony konserwatorskiej – czytamy w raporcie środowiskowym.

Budynki, jak planuje inwestor, będą ogrzewane z wykorzystaniem indywidualnych źródeł ciepła (np.: pompy ciepła, kotły gazowe, klimatyzacja).