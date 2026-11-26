Aktywuj się 50% taniej na Black Friday

Black Friday kojarzy się przede wszystkim z zakupami i wielkimi promocjami, ale w tym roku warto upolować coś znacznie cenniejszego – dobrą formę i lepsze samopoczucie! W piątek, 27 listopada, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu przygotował specjalną ofertę dla wszystkich miłośników aktywności fizycznej. Tylko tego dnia na piątkowe zajęcia programu „Aktywuj się z MOSiR-em” obowiązywać będzie 50% zniżki!

Na początek proponujemy Turbo Spalanie MIX o godz. 17:30 w górnej sali fitness na Lodowisku Helena przy ul. Karowej 1. To energetyczny trening łączący intensywne ćwiczenia z dynamicznymi elementami FitStepu. Zajęcia angażują całe ciało, pomagają rozwijać kondycję i wzmacniać mięśnie, a muzyka dodatkowo motywuje do wysiłku.

O godz. 18:30 w tej samej sali zapraszamy na Body&Mind, czyli propozycję dla osób, które wolą spokojniejsze tempo. Połączenie ćwiczeń wzmacniających, rozciągania i elementów relaksacji pozwala zadbać o elastyczność, mobilność i swobodę ruchu, a przy okazji oderwać się od codziennych obowiązków.

Piątkową ofertę uzupełnia Aqua Fitness o godz. 20:05 na Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej 68. Ćwiczenia w wodzie to świetny sposób na poprawę kondycji i wzmocnienie mięśni przy jednoczesnym odciążeniu stawów. To propozycja dla osób, które chcą połączyć aktywność fizyczną z dobrą zabawą.

Zainwestuj w siebie!

Black Friday to świetna okazja, żeby spróbować czegoś nowego, szczególnie gdy można zrobić to za połowę ceny. Promocja obowiązuje wyłącznie w piątek, 27 listopada, i obejmuje wszystkie trzy wymienione treningi programu „Aktywuj się z MOSiR-em”. Zniżka 50% naliczana jest od ceny podstawowej i jest obowiązuje tylko 27 listopada.

Więcej informacji o zajęciach oraz pełny harmonogram znajdziesz na stronie mosir.elblag.eu.