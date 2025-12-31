Alarm przeciwpowodziowy odwołany

W związku ze spadkiem poziomu wody w rzece Elbląg poniżej stanu alarmowego prezydent Elbląga Michał Missan podjął decyzję o odwołaniu alarmu przeciwpowodziowego na terenie miasta.

Jednocześnie informujemy, że nadal utrzymany pozostaje stan pogotowia przeciwpowodziowego, co oznacza dalsze monitorowanie sytuacji hydrologicznej oraz gotowość służb miejskich do podjęcia niezbędnych działań.

Ważna informacja dla kierowców - ul. Bulwar Zygmunta Augusta oraz ul. Panieńska są już przejezdne na całej długości. W środę rano miejskie służby zakończyły demontaż szandorów (mobilnych zapór) zlokalizowanych pod mostem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Natomiast rękawy przeciwpowodziowe ustawione wzdłuż ul. Bulwar Zygmunta Augusta pozostaną na miejscu prewencyjnie do czasu całkowitego ustąpienia zagrożenia powodziowego.