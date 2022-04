Banknot Zero Euro edycja elbląska

W Centrum Informacji Turystycznej od piątku (8 kwietnia), będzie możliwość zakupu banknotu kolekcjonersko-pamiątkowego Zero Euro edycja elbląska.

Pomysłodawcą banknotów Euro Souvenir jest Francuz Richard Faille, który w roku 1996 rozpoczął współpracę z francuską mennicą „Monnaie de Paris“. Jego ideą była produkcja spersonalizowanych medali, które muzeum, miejsce turystyczne, czy park rozrywki, sprzedawałyby odwiedzającym jako pamiątkę.

W roku 2015 Richard Faille ponownie stworzył nową, nowoczesną i wyjątkową koncepcję, która nawiązuje do myśli poprzedniej idei. Projekt ten przyjął nazwę Euro Souvenir. Jest to pierwszy oficjalny pamiątkowy banknot Euro Souvenir, noszący również nazwę „Banknot 0 euro”. W roku 2015 nowa koncepcja z rozmachem rozwinęła się we Francji, a w następnych latach pojawiła się w kolejnych krajach, m.in w: Niemczech, Austrii, Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Luksemburgu, Szwajcarii, w których spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem zarówno przez turystów, jak i kolekcjonerów. Od roku 2018 projekt Euro Souvenir zagościł w Słowacji i w Czechach. Obecnie projekt Euro Souvenir przekroczył już granice strefy euro, a nawet Unii Europejskiej, banknoty Euro Souvenir były emitowane m.in. w USA, Katarze, Chorwacji, Finlandii, Hiszpanii, Chinach, Turcji i Szwecji.

Pomimo indywidualnych emisji w poszczególnych państwach, koncepcja Euro Souvenir nie dzieli państw Europy, lecz przeciwnie, łączy je, prezentując wyjątkowe i interesujące miejsca, czy osobistości na banknotach konkretnego państwa, a dzięki walorom kolekcjonerskim dociera do szerokiego odbiorcy i obywateli innych państw. Banknot Euro Souvenir nie jest banknotem i środkiem płatniczym. Jest banknotem pamiątkowym, wyprodukowanym ze 100% bawełnianego papieru stosowanego do produkcji oryginalnych banknotów euro, zawiera także takie elementy ochronne, jak m.in. znak wodny, hologram, mikrodruk, zabezpieczenia UV.

Banknot Euro Souvenir to wyjątkowe narzędzie komunikacji i promocji danego miejsca, a dzięki idei, formie i jakości wykonania, spotyka się z pozytywnym odbiorem społecznym. Taka pamiątka przyciąga wiele osób, umacniając świadomość i wiedzę o przedstawionych na banknotach motywach i miejscach.

Grupą docelową Zero Euro są turyści, a także kolekcjonerzy i pasjonaci numizmatyki, zarówno młodzież, jak i dorośli. Emisja serii oficjalnych banknotów Euro Souvenir, które prezentować będą najważniejsze dla Polski oraz najczęściej odwiedzane zabytki, miejsca kultury, sztuki, wydarzenia, czy wybitne osobistości.

W 2021 r. swoje emisje miały min.:

Suwałki – Zwierzęta polskich Parków Narodowych

Wrocław – Panorama Racławicka

Racibórz – Zamek Piastowski

a w 2022 r. Szczecin – Wały Chrobrego.

Na banknocie poświęconym Elblągowi widnieje Piekarczyk, Brama Targowa, statek na Kanale Elbląskim, herb Elbląga i najstarsza pieczęć Elbląga.

Banknot można zakupić w Centrum Informacji Turystycznej w Ratuszu Staromiejskim, ul. Stary Rynek 25. Dostępna jest również sprzedaż wysyłkowa na terenie Polski i Europy. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 55 239 33 77 w godz. 10-16.