Będą testować syreny

Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego informuje, że w dniu 05.11.2025 r. w godzinach 8.00 – 18.00 w formie testu sprawności uruchomione będą wytypowane syreny alarmowe SWA i SWO: ul. Robotnicza 180/II, ul. Robotnicza 248, ul. Piłsudskiego 4 (Szkoła Podstawowa nr 6), ul. Sadowa 2 (Szkoła Podstawowa nr 16), ul. Zbyszka Godlewskiego 1 (Szkoła Podstawowa nr 21)

W ramach indywidualnego testu głosowego trwającego ok. 5 sekund nastąpi wzbudzenie syren (test sprawności syreny) oraz nadany komunikat głosowy „TEST SPRAWNOŚCI SYREN, TEST SPRAWNOŚCI SYREN, KONIEC TESTU”

Zadanie pn.: „Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania polegająca m.in. na wymianie syren mechanicznych na alarmowe” realizowane jest w ramach Wniosku Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026

Z obowiązującymi sygnałami można zapoznać się na stronie: https://www.gov.pl/web/rcb/sygnaly-alarmowe3