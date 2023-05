Brygada na szóstkę

Maj to miesiąc wyjątkowy w historii 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Jest jej symbolicznym początkiem. Terytorialsi z Warmii i Mazur, podczas święta brygady, podsumowali sześć lat działań i służby. Zdjęcia.

W hołdzie patronowi

11 maja 1951 roku, po brutalnym śledztwie i po spreparowanym procesie, kpt. Gracjan Klaudiusz Fróga ps. „Szczerbiec” – patron brygady, został stracony w mokotowskim więzieniu. W rocznicę śmierci, w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, żołnierze oddali hołd patronowi. To tu, dokładania 72 lata temu, „Szczerbiec” został stracony. Jesteśmy w tym historycznym miejscu, by oddać hołd Naszemu Patronowi, by wspólnie manifestować Nasz patriotyzm i przywiązanie do wspaniałych tradycji polskiego oręża – podkreślił podpułkownik Łukasz Buczkowski, zastępca dowódcy 4W-MBOT. Dlatego to tu 29 lutego 2020 roku odsłoniliśmy tablicę, która przywołuje pamięć o żołnierzach i o naszym patronie - dowódcy 3 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Brygady, która była uznawana za najsilniejszą i najbardziej doświadczoną brygadą na Wileńszczyźnie. Brygady, której tradycje dziedziczymy – dodał.

Pamięć o bohaterach

Żołnierze brygady znają przeznaczenie formacji i nie zapominają o tradycjach. Poprzez zaangażowanie w różne inicjatywy przypominają o tym, jak ważny jest szacunek do poprzedników. W 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej (4W-MBOT), od 2019 roku, działa Zespół ds. Kombatantów. Jest to jedyny taki zespół w Wojsku Polskim. Żołnierze

4W-MBOT opiekują się obecnie blisko 50 kombatantami na terenie całego województwa i utrzymują z nimi stały kontakt. Żołnierze 4W-MBOT pamiętają także o poległych. Na potrzeby działań pod hasłem „Żołnierska Pamięć” Zespół ds. Kombatantów stworzył bazę pochowanych bohaterów. Na terenie Warmii i Mazur jest to blisko 200 mogił, które żołnierze porządkują, wymieniają biało-czerwone wstęgi, oznaczają taśmami w barwach narodowych, składają kwiaty i zapalają znicze. W 2020 roku żołnierze brygady pomagali pracownikom Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN w pracach poszukiwawczych szczątków żołnierzy antykomunistycznego podziemia na warszawskiej „Łączce”.

Sześć lat

22 maja 2017 roku minister obrony narodowej podjął decyzję o wyznaczeniu dowódcy i rozpoczął się proces formowania brygada. Sześć lat funkcjonowania brygady to sześć lat nieszablonowych, innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnego podejścia do szkolenia. Jako pierwsza brygada w wojsku polskim rozpoczęła realizację szkolenia i formowania struktur grupy niszczycieli czołgów. Żołnierze brygady biorą udział w wielu szkoleniach specjalistycznych, głównie przeciwkryzysowych. Dużym sprawdzianem był udział w największych ćwiczeniach organizowanych z sojusznikami. Były one źródłem zdobywania doświadczeń, ale przede wszystkim, sprawdzianem współpracy z wojskami operacyjnymi, innymi służbami oraz układem pozamilitarnym. Sześć niełatwych lat, którym towarzyszyło wiele wyzwań. Wszyscy wiemy, jak wiele obaw i niepewności trzeba było przełamać. Plany, które założyliśmy sobie w zakresie rozwoju, budowy systemu szkolenia i naboru, udało się zrealizować. Jesteśmy brygadą, która jako jedyna w Wojskach Obrony Terytorialnej może pochwalić się tak dużą liczbą wstępujących ochotników – powiedział podczas uroczystego apelu pułkownik Jarosław Kowalski, dowódca 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. - Dziś, po ponad sześciu latach funkcjonowania brygady, mieszkańcy Warmii i Mazur wiedzą, że w najtrudniejszych sytuacjach mogą liczyć na Nasze wsparcie – dodał

W ciągu sześciu lat funkcjonowania brygady, liczba wstępujących ochotników była najwyższa w całych Wojskach Obrony Terytorialnej (WOT). Czas pandemii, działania na granicy i wsparcie instytucji odpowiedzialnych za pomoc uchodźcom z Ukrainy to tylko niektóre z zadań żołnierzy, które docenili mieszkańcy oraz władze regionu. Liczne akcje pomocowe, zbiórki żywności, oddawanie krwi, aktywny udział w zawodach sportowych i piknikach wojskowych pozwoliły zbudować więź ze społecznością Warmii i Mazur. Brygada jest obecnie w jednym z najbardziej dynamicznych okresów funkcjonowania. Szkolenia ochotników prowadzi już pięć batalionów lekkiej piechoty na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w Giżycku, Morągu, Braniewie, Ełku i Olsztynie. Na Warmii i Mazurach służy ponad 3 500 żołnierzy OT. Mimo, że 4W-MBOT jest najmłodszą jednostką wojskową w województwie warmińsko-mazurskim, to zbudowała relacje zaufania i przygotowała grunt do współdziałania z jednostkami operacyjnymi oraz z innymi służbami i instytucjami.

Święto Brygady

13 maja brygada obchodzi swoje święto. Ustanowienie święta w tym dniu podkreśla historyczną tożsamość - dziedziczenie tradycji 3 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Uroczysty apel, który odbył się 19 maja na placu apelowy jednostki przy ul. Saperskiej w Olsztynie, był okazją do podsumowania zrealizowanych już planów w sześcioletniej działalności brygady i wyróżnień żołnierzy, którzy pełnią służbę w 4 W-MBOT. Najbardziej zasłużeni żołnierze otrzymali mianowania na wyższe stopnie wojskowe. Apel poprzedziła uroczysta msza święta w Archidiecezjalnym Sanktuarium Bożej Opatrzności w Bartągu, w intencji żołnierzy i pracowników brygady. Miejsce nie było przypadkowe. To właśnie przy kościele w Bartągu w 2018 roku odsłonięto tablicę upamiętniającą patrona brygady oraz żołnierzy 3 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Brygada podczas uroczystości otrzymała sztandar Samoobrony Wileńskiej por. Czesława Stankiewicza ps. „Komar”. Taka była ostatnia wola kpt. Jerzego Widejko ps. „Jureczek”, żołnierza służącego w 3 Wileńskiej Brygadzie Armii Krajowej – zaznaczył dowódca brygady. Dzięki staraniom Pana gen. bryg. Mirosława Brysia, szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji oraz rodziny patrona brygady pana Macieja Fróga i Marii Fróg sztandar został przekazany dowódcy brygady.

Uroczysta gala

18 maja, po raz pierwszy w historii brygady, w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, odbyła się uroczysta gala. Była okazją do podziękowań żołnierzom, pracownikom za pracę i służbę oraz instytucjom oraz jednostkom wojskowym za wsparcie. Jako wojewoda warmińsko-mazurki, odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszego rejonu jestem Wam ogromnie wdzięczny za Waszą postawę. Chcę żebyście przyjęli moje wyrazy najwyższego szacunku za pełnioną służbę – podkreślił podczas gali Artur Chojecki.

Ponad 90 proc. żołnierzy 4W-MBOT to żołnierze OT, z których 71 proc. ma wykształcenie wyższe lub średnie, 86 proc. z jest w wieku 18-45 lat, a 27 proc. stanowią kobiety. Chętni do służby w 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej mogą zgłaszać się do brygadowych rekruterów. Kontakt znajduje się na stronie brygady. Chęć udziału w szkoleniu można również zgłaszać bezpośrednio w Wojskowych Centrach Rekrutacji.