Sportowy rok z sukcesami

W sobotę (13 grudnia) podczas uroczystej gali rok startów i treningów podsumowali sportowcy wszystkich sekcji klubu Silvant Elbląg. Zdjęcia.

– Dzisiaj chcemy uhonorować nie tylko naszych zawodników za osiągnięcia sportowe w 2025 roku, ale również podziękować osobom, które nam pomagają, i bez których osiąganie takich wyników nie miałoby miejsca. W tym roku sukcesów zarówno w sekcji kajakarskiej, jak i sekcjach piłki ręcznej i kickboxerskiej było naprawdę dużo – mówił Wojciech Załuski, prezes zarządu UKS Silvant Kajak Elbląg, który wraz z Agnieszką Banaś, wiceprezes zarządu UKS Silvant Kajak Elbląg, prowadził sobotnią galę.

Wojciech Załuski podkreślił, że bieżący rok przyniósł klubowi porównywalnie wspaniałe, sportowe wspomnienia jak zeszły (w 2024 roku Przemysław Korsak, trenujący w UKS Kajak Silvant Elbląg, świetnie zaprezentował się na igrzyskach olimpijskich w Paryżu). Przypomniał m. in. tegoroczne, czwarte miejsce Przemysława Rojka na mistrzostwach świata U23 w kajakarstwie klasycznym (Portugalia).

-To też kolejny rok dominacji w konkurencji olimpijskiej K-4 500 (kajak czwórka na 500 metrów-red.) naszych seniorów. Złoty medal już wygrywamy chyba trzeci rok z rzędu. To jest nie lada wyzwanie. Mamy naprawdę mocną ekipę. Wysoka forma Igora Komorowskiego, który w tym roku bardzo mocno „wystrzelił”, i w którym pokładamy ogromne nadzieje, jeśli chodzi o przyszły sezon. Wiele medali mistrzostw Polski naszych młodzików to również świetna sprawa – mówił Wojciech Załuski.

Dla kickboxera Silvant Kajak Elbląg Adriana Durmy był to trudny rok.

- Był on słodko-gorzki, bo oczekiwania były bardzo duże, a w trakcie sezonu musiałem pewne plany przewartościować. W tym roku takie największe osiągnięcia, to srebrny medal na Pucharze Świata, dwa razy srebrny medal na Pucharze Europy i udział w mistrzostwach świata. Tam akurat miałem pecha, bo trafiłem w pierwszej walce na zawodnika, który doszedł do finału. Powinniśmy być rozstawieni, no ale właśnie taki jest też sport. To był ciężki rok, nadal borykam się z komplikacjami po kontuzji – mówi Adrian Durma.

2025 to rok, w którym drużyna Silvant Handball Elbląg awansowała do pierwszej ligi.

- To było historyczne wydarzenie. Zgromadziliśmy pełną halę widowni na MOS. Rzadko się to zdarza. Nie chodzi nawet o nas, ale generalnie o wszystkie dyscypliny. Nam się to udało. Atmosfera była po prostu fantastyczna, fenomenalna – wspominał Adam Załuski, kierownik klubu Silvant Handball Elbląg.

Sportowe sukcesy posumował również PKS "Korona". Gala odbyła się na przystani przy ul. Radomskiej.