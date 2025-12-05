Choinka już świeci

Dzień wcześniej (5 grudnia) niż zazwyczaj do Elbląga przyjechał św. Mikołaj. Przed Ratuszem Staromiejskim rozświetlono choinkę, jarmark bożonarodzeniowy trwa. Można już wypatrywać Bożego Narodzenia. Zobacz zdjęcia.

Czerwony dywan pod Ratuszem Staromiejskim czekał na św. Mikołaja., który pojawił się około godziny 17 i niczym celebryta kroczył wśród mniejszych i większych fanek i fanów. Chwilę później prezydent Elbląga Michał Missan włączył światełka na miejskiej choince i oficjalnie otworzył Jarmark Bożonarodzeniowy. O tym, co będzie się działo w mieście przez najbliższe trzy dni, przeczytasz tutaj.

Przyszedł też czas na pamiątkowe zdjęcia z Mikołajem, przy choince i przy szopce oraz oczywiście zwiedzanie poszczególnych stoisk i korzystanie z wielu przygotowanych przez miasto atrakcji.