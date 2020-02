Ciepło elbląskie. Komediodramat w kilku aktach (nadzwyczajny felieton Marii Kasprzyckiej)

Z okazji 10. rocznicy krwawej batalii o tańsze i lepsze ciepło dla elblążan, o nasze dobro i przyszłość naszą, przypominam historię tego oszałamiającego spektaklu, pełnego napięcia i spektakularnych zwrotów akcji.

Główni bohaterowie

Witold Wróblewski. „W latach 1991–2002 był naczelnikiem Wydziału Strategii i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Elblągu. Przez ponad dwie kadencje (2002–2011) pełnił funkcję wiceprezydenta miasta. Odpowiedzialny był za inwestycje, gospodarkę komunalną, drogi, ochronę środowiska i promocję Elbląga. Wróblewski jest współtwórcą dwóch Strategii rozwoju Elbląga na lata 1996–2010 i 2001–2015 oraz wieloletnich planów inwestycyjnych. Nadzorował procesy inwestycyjne najważniejszych obiektów w Elblągu…

Janusz Nowak. Dobry początek. 1 lutego 2010 r., na łamach portEl.pl wypowiada się Robert Szaj, były prezes EC: „Podczas mojej pracy w Elektrociepłowni udało się doprowadzić do sprawnej wymiany informacji oraz zażegnania uprzedzeń EPEC i EC. Bliska współpraca w tym zakresie zaowocowała tym, że w Radzie Nadzorczej EC zasiadał przez długi czas Pan Janusz Nowak, Przewodniczący Rady Miasta (wskazany do tej rady przez Prezydenta Henryka Słoninę), a w skład Rady Nadzorczej EPEC wchodził Dyrektor Techniczny EC.”

Stan wyjściowy

Robert Szaj, tamże: „Miasto Elbląg w swoim planie zagospodarowania przestrzennego zaplanowało wybudowanie elektrowni lub elektrociepłowni na działce zlokalizowanej przy ul. Mazurskiej. Mając w perspektywie fakt niepodjęcia inwestycji w dawnej EC Elbląg i jej stopniowe wyłączanie (…), należy rozważyć (…) wybudowanie w nowej lokalizacji elektrowni lub elektrociepłowni (…). Rozwiązań (…) jest kilka. (…najkorzystniejszym w przyszłości) jest wybudowanie przez EPEC własnego źródła (…).

Widownia

Mieszkańcy – 11 lutego 2010 r. na łamach portEl-u zabiera głos Elbląski Komitet Obywatelski „Apelujemy zatem do pana Prezydenta o zwołanie okrągłego stołu w sprawie ciepłownictwa, aby wszystkie strony mogły się wypowiedzieć, aby wspólnie opracować – wolną od wpływów politycznych i akceptowalną przez elblążan, koncepcję zapewnienia ogrzewania i ciepłej wody w naszym mieście”.

Batalia

Energa vs EPEC – fragment pisma z 20 lutego 2013 r: „Wspólne rozmowy w sprawie m.in. długoterminowej umowy na dostawę ciepła do EPEC rozpoczęliśmy w lutym 2012 roku. Wówczas, po kilku spotkaniach i dyskusjach na których zaprezentowaliśmy swoje podstawowe założenia, plany i koncepcję modernizacji EC w Elblągu, rozpoczęliśmy negocjacje treści Aneksu do Umowy na dostawę ciepła”.

Przełom

20 kwietnia 2018 r. Konferencja prasowa Witolda Wróblewskiego: „(…) jak najszybciej podejmę temat powołania zespołu i przygotowania, pod kierunkiem pana profesora Wojciecha Nowaka z Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej, modelu zaopatrzenia miasta w ciepło. Modelu, który będzie uwzględniał elementy innowacyjne i ekologiczne założenia (…) Chcemy, by wszystkie działania związane z pozyskaniem środków unijnych doprowadziły do opracowania konkretnych rozwiązań, których celem będzie obniżenie cen ciepła w mieście. Moim marzeniem jest docelowa obniżka do 20 procent” – cytował portEl.

Zaskoczenie

14.05.2018 - rzecznik prasowy Energi wyżalił się portEl-owi: „W okresie ostatnich kilku miesięcy rozmów Energa Kogeneracja zaproponowała szereg oczekiwanych przez miasto zapisów. Negocjacje zbliżały się ku końcowi, gdy prezydent postanowił je niespodziewanie zerwać. Przynajmniej tyle można było zrozumieć z przekazu medialnego. Szkoda, że prezydent zdecydował się odrzucić kompromis, którego osiągnięcie kosztowało wiele pracy zarówno urzędników miasta jak i pracowników Grupy Energa”.

Błyskawiczna rejterada

06.07.2018 r. - portEl relacjonował kolejny zwrot akcji. Janusz Nowak oznajmił: „Zostaliśmy trochę wprowadzeni w błąd. Mieliśmy informację, że by sięgnąć po środki inwestycyjne z funduszy norweskich, musimy też wcześniej wystąpić o pieniądze na dokumentację. A nie jest to konieczne, więc zrobimy ją sami i wliczymy następnie w koszty kwalifikowane, gdy wystąpimy o środki na inwestycję do funduszy norweskich. Dokumentację mają przygotować koncerny międzynarodowe o dużym kapitale, do których zwrócił się prezes EPEC. Na wrześniowej sesji powinniśmy przedstawić radnym efekty prac. Albo przyjmiemy koncepcję, albo zostaniemy z tą umową z Energą, jaką mamy. Straszenie nas, że umowa z Energą zostanie wypowiedziana, to jak straszenie dzieci Mikołajem”.

Nowy gracz

Zgodnie z zapowiedzią, 6.09. 2018 r.wkracza na scenę ILF Consulting Engineers Polska. Jak podaje portEl, w kosztującym 85 tys. zł opracowaniu proponuje budowę własnej elektrociepłowni zasilanej gazem. Jej koszt miałby wynieść od 340 do 497 milionów złotych. Autorzy rekomendują wariant za ok. 390 mln, nieuwzględniający (!) zbudowanej kilka lat temu nowej ciepłowni na biomasę, której właścicielem jest firma Energa Kogeneracja. Inwestycja ich zdaniem mogłaby być gotowa w latach 2025-26, a do tego czasu miasto powinno systematycznie ograniczać moc zamówioną w elektrociepłowni EKO. Nowa instalacja ma się przyczynić do obniżenia cen ciepła o około 20 procent.

Nowe otwarcie

Luty 2020 - Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Elbląg, str. 139: „*/ Biorąc pod uwagę dotychczasową sytuację w zakresie zaopatrzenia miasta w ciepło (…) celowym – z punktu widzenia zabezpieczenia dostaw ciepła dla mieszkańców – może być dążenie elbląskiego samorządu do budowy własnego źródła ciepła” – patrz stan wyjściowy luty 2010. Pętla zamknięta, znowu możemy zaczynać.

Epilog

Happy endu brak. Jeden, drugi minął wrzesień, minął prezes po prezesie. Napięcie rośnie, ale bohaterowie dalej w akcji. Show must go on. Kolejna odsłona dążenia niebawem. Bez komentarza.