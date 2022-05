Co poprawić na elbląskich drogach?

W ramach Departamentu Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego działa Miejska Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Nad jakimi drogowymi problemami miasta pochylali się ostatnio urzędnicy i radni... i co chcieliby w mieście zmienić i usprawnić?

Właśnie o tym w ramach sprawozdania mówiono podczas ostatniego spotkania Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych. Wcześniejsze działania relacjonował Marek Pawlikowski, dyrektor Departamentu Zarząd Dróg. W minionych latach urzędnicy realizowali w mieście m. in. programy ochrony przed hałasem, wprowadzali w wybranych miejscach aktywne przejścia dla pieszych, razem z policją realizowali wiosenne i jesienne przeglądy oznakowania dróg. A co przyniesie przyszłość? W kwietniu komisja spotkała się m. in. ze strażakami i przedstawicielami firm taksówkarskich, poruszono szereg zagadnień. Dla przykładu, w niektórych miejscach w mieście mają zniknąć przejścia dla pieszych, a inne powinny zostać dodatkowo oznakowane, "aby nie była to zwykła likwidacja".

- Następną rzeczą jest zmiana oznakowania terenu zabudowanego na ul. Królewickiej – mówił dyrektor Pawlikowski. - Chcemy go przedłużyć do ulicy Kalinowej – doprecyzował. Na ulicach Klasztornej/Kuśnierskiej komisja postuluje likwidację strefy zamieszkania w ramach parkingu przy Galerii EL. Na skrzyżowaniu Dąbka z Węgrowską urzędnicy chcą z kolei zmienić program działania sygnalizacji świetlnej. Niska ma doczekać się innego oznakowania, bo jest tam niska widoczność, a przy wjeździe w Browarną dodatkowo są tory tramwajowe. Zmiana miałaby polegać na wprowadzenie jednego kierunku przy zjeździe z Browarnej w Niską. Komisja chce też wydłużenia wyświetlania światła czerwonego przy rondzie Solidarności, żeby tramwaje miały czas na zjechanie z ronda...

- Mamy wnioski korporacji taxi o możliwość zawracania na ulicy Nowowiejskiej na wysokości ul. Pilgrima – kontynuował dyrektor Pawlikowski. Jak podkreślał, mieszkańcy sygnalizowali też likwidację miejsc postojowych przy przejściu dla pieszych na Giermków przy szkole 21 w celu poprawy widoczności.

- Te zagadnienia zostały pozytywnie zaopiniowane przez członków komisji do realizacji – podkreślił dyrektor departamentu. Zmiany mają być stopniowo realizowane, gdy będą pozwalały na to finanse. Dodajmy, że komisja negatywnie zaopiniowała wnioski o usunięcie zieleni z wybranych rond i wprowadzenie zakazu postoju na ul. Daszyńskiego przy sklepie.

- Jeden z mieszkańców zgłaszał, że jest nieprzejezdna, komisja uznała, że tam z ruchem nie ma problemu - relacjonował dyrektor Pawlikowski.

Czym komisja ma się zająć na kolejnych spotkaniach? M. in. ścieżką rekreacyjną nad rzeką Kumielą na długości ok. 3 km w zakresie jej utrzymania i oznakowana, co wymaga rozmów z kilkunastoma zarządcami terenu... Obrady mają też dotyczyć oznakowania ścieżki rowerowej przy Teatralnej czy zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu Grunwaldzkiej z Komeńskiego, funkcjonowania sygnalizacji świetlnej przy przejazdach rowerowych (kwestia kolizyjności i "zielonych strzałek"), wprowadzenia stref ograniczonej prędkości do 30 km/h na osiedlach przy Toruńskiej, Morszyńskiej, Częstochowskiej, likwidacji buspasa na rondzie Solidarności... Urzędnicy mają się też zastanowić, czy jest potrzeba wprowadzenia na ul. Żeglarskiej, na odcinku Owocowej do Cichej, ulicy jednokierunkowej.

- Omawialiśmy też szeroko ze strażą pożarną otwarcie nowej strażnicy PSP przy ul. Łęczyckiej, potrzeba jest przebudowy sygnalizacji świetlnej na ul. Bema i Saperów i umożliwienie poprzez dyżurnego straży pożarnej wybudzanie np. "zielonej fali" na ul. Łęczyckiej i Bema – podkreślał Marek Pawlikowski.

Na spotkaniu mówiono również o planowanych zmianach w związku ze zjazdem na targowisko miejskie przy ul. Dąbka, konkretnie o tworzących się tam obecnie korkach. O tym szerzej pisaliśmy tutaj. Zmiany w organizacji ruchu będą oczywiście wymagały nakładów finansowych, niektóre plany pewnie poczekają więc na realizację...

Jakich drogowych zmian powinien doczekać się Elbląg, które są najpilniejsze? Zachęcamy do dyskusji naszych Czytelników.