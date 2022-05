Płynniej na rynek

Szeregiem problemów związanych z ruchem drogowym na terenie miasta zajęła się w tym roku Miejska Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jednym z nich ma być rozładowanie korków tworzących się przy zjeździe na targowisko miejskie przy ul. Dąbka, za postojem taksówek.

Kwestie z tym związane były omawiane na dzisiejszych (20 maja) obradach Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych. Problem nie jest oczywiście nowy i jest dobrze znany elblążanom. Pisaliśmy o zjeździe na targowisko m. in. niecałe dwa lata temu, gdy jeden z naszych Czytelników wskazywał, że kierowcy przy targowisku na Dąbka "Blokują pas, stoją nawet na przejściu dla pieszych".

Fot. Anna Dembińska (arch. portEl.pl)

Wcześniej w tym miejscu doszło do zderzenia sześciu aut. Od tamtej pory nie zmieniło się jednak nic i w dni targowe Dąbka na omawianym odcinku robi się naprawdę tłoczno.

- W dni targowe jest tam zajęty jeden pas – mówił podczas dzisiejszych obrad komisji Marek Pawlikowski, dyrektor Departamentu Zarząd Dróg. Chcemy (...) doprowadzić do bezpiecznego rozwiązania – podkreślał. Na omawianym odcinku miałoby się więc zmienić oznakowanie.

- Kiedy jest możliwa realizacja tego waszego pomysłu jeżeli chodzi o przeniesienie postoju taxi? Tam zawsze jest w piątek, sobotę problem... - dopytywał przewodniczący obradom radny Krzysztof Konert.

Marek Pawlikowski odpowiedział, że zmian przy targowisku na Dąbka elblążanie mogą doczekać się jeszcze w tym roku.

- To jest główna ulica, duże natężenie ruchu, będziemy chcieli w tym roku (to zrobić - red.) - przyznał dyrektor departamentu. - Prawy pas o długości 90 m podzielimy znakami pionowymi i poziomymi, na przystanek autobusowy 30 m, postój taxi 30 m i pas prawoskrętu - uszczegółowił. Szacowany koszt działań związanych ze zmianą organizacji ruchu (wspomniano tu wcześniej m. in. o hydropiaskowaniu) to ok. 10 tys. zł

Na spotkaniu podkreślano jednak, że realizacja tych i pozostałych planowanych działań będzie jednak zależała od możliwości finansowych miasta...