Co się zmieni w polityce mieszkaniowej miasta

 Elbląg, Co się zmieni w polityce mieszkaniowej miasta
W 2026 roku nie będzie w Elblągu podwyżki czynszów w mieszkaniach komunalnych – deklarują władze miasta. Chcą też wprowadzić dopłaty do czynszów z programu Mieszkania na Start i dotacje celowe dla ZBK na remonty mieszkań. Wiadomo też, co stanie się z lokatorami po likwidacji hotelowca przy ul. Łęczyckiej.

W 2026 roku bez podwyżek czynszu

Na najbliższą sesję Rady Miejskiej prezydent z urzędnikami przygotowali projekt nowelizacji uchwały dotyczącej Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Elbląga. Ten dokument dotyczy lat 2021-2028 i zakładał w 2026 roku podwyżkę czynszów o 25 groszy za metr kwadratowy.

- Propozycja prezydenta zakłada pozostawienie opłaty czynszowej na dotychczasowym poziomie. To wyjście na przeciw potrzebom mieszkańców w celu wsparcia i złagodzenia obciążeń finansowych rodzin zamieszkujących w mieszkaniowym zasobie gminy. Dla rodziny zamieszkującej mieszkanie o powierzchni 50 m2 obniżka przyniesie oszczędność w kwocie 12,50 zł/ miesięcznie. To kolejna obniżka stawki czynszów. W bieżącym roku wyniosła ona 1 zł/m2. Łącznie daje to oszczędność w kwocie 62,50 zł/ miesięcznie i 750 zł/rocznie – informuje Urząd Miejski.

Dodajmy, że projekt znowelizowanego już programu przewiduje podwyżki w 2027 i 2028 roku, odpowiednio do poziomi 7,25 zł za m kw. i 7,50 zł za metr kw. One nie muszą wejść wówczas w życie, jeśli wcześniej Rada Miejska ten plan zmieni.

 

Co z mieszkańcami hotelowca?

Jakie jeszcze nowości zawiera znowelizowany wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Elbląga? Samorząd chce wprowadzić pilotażowy program modułowej zabudowy mieszkaniowej. Ma ona powstać przy ul. Łęczyckiej 29 i będzie się składać z lokali komunalnych i socjalnych, do których będą przeniesieni lokatorzy z planowanego do rozbiórki hotelowca przy ul. Łęczyckiej 26, a więc po drugiej stronie ulicy. Hotelowiec, który jest w złym stanie technicznym, wraz z gruntem będzie przeznaczony na sprzedaż.

- Novum polega na tym, że nabywca zaoferowaną w przetargu cenę uiści na rzecz miasta poprzez budowę modułowej zabudowy mieszkaniowej. Dzięki temu gmina zyska nowe mieszkania komunalne i socjalne – informują władze miasta.

Wysłaliśmy do władz miasta szczegółowe pytania dotyczące hotelowca, nadal czekamy na odpowiedzi.

 

Dopłaty do czynszów

Prezydent Elbląga chce też wprowadzić dopłaty do czynszów dla mieszkańców w ramach Programu Mieszkanie na Start. To rozwiązanie będzie dostępne m.in. dla osób, które zgłoszą się do najmu mieszkań w nowo wybudowanych dwóch budynkach przy ul. Legionów.

W programie mieszkaniowym ma być też wprowadzona możliwość uzyskania dotacji z budżetu miasta przez Zarząd Budynków Komunalnych na remonty lokali. Dotacja ma wynieść 30 procent kwoty uzyskanej za sprzedaży mieszkań komunalnych.

- Pozwoli to na wzrost liczby oferowanych na wynajem lokali oraz znaczną poprawę ich stanu – deklarują władze miasta.

Decyzję w sprawie nowelizacji elbląskiego wieloletniego programu mieszkaniowego radni podejmą na sesji 13 listopada.

 

Co ma wyremontować ZBK

Przypomnijmy, że obecnie ZBK przeprowadza remonty w 15 budynkach. W najbliższym czasie dzięki dofinansowaniu w wysokości 3,5 mln zł z Banku Gospodarstwa Krajowego rozpoczną się remonty dachów w zabytkowych obiektach przy ul. Browarnej 112-113, Czerwonego Krzyża 2, Obrońców Pokoju 17-17a, Płk. Dąbka 60 a i Zamkowej 16a.

ZBK ubiega się również o środki z Banku Gospodarstwa Krajowego.

- W przypadku ich pozyskania przeprowadzony zostanie remont trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Czerniakowskiej 27, ul. Mickiewicza 9, ul. Dolnej 13 oraz remont lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych przy ul. Browarnej 2/3 ul. Wiślickiej 26-28/13, ul. Stawidłowej 27/8, ul. Malborskiej 63/5 oraz ul. Łęczyckiej 29G/9. Wartość tych prac opiewa na kwotę ponad 12,6 mln zł. Wytypowane do remontu w ramach dofinansowania z BGK zostały również budynki przy ul. Malborskiej77, Ostrołęckiej 4 – 9, Żeromskiego 4 i 6, Grochowskiej 35 i 35A, Pływackiej 1, 1A, 2, Płk. Dąbka 62, Kwiatowej 3 oraz Kościuszki 32 – informuje Urząd Miejski.

red. na podst. informacji UM Elbląg

A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Zły stan techniczny ł 26 🤣ten blok by stał i stał ale zrobił się łakomy kąsek
  • czyli rozumiem ze patologia dostanie nowe mieszkania za darmo, a ty zwykly czlowieku musisz kredyt na 500tys wziac i splacac cale zycie? dobrze rozumiem?
  • No to jest ciekawe jeśli pod nieoficjalnym naciskiem zainteresowanych inwestorów miasto momentalnie zmieniło plan co do hotelowca idąc w tak poważny krok jak całkowita rozbiórka, a pewnie kolejno wystawienie działki na sprzedaż. Pytanie teraz jak szybko od tej informacji budynek zostanie zburzony, na czyj koszt zostanie zburzony i jak szybko po jego likwidacji działka trafi na sprzedaż. Kolejno, czy cena nie będzie skrojona pod konkretnego zainteresowanego oraz ilu rzeczywiście będzie zainteresowanych. Może tylko jeden? Ciekawy temat, ciągnie wałkiem w tle.
  • Do preZydenta miasta przecież macie tyle pustostanòw czyżby miał pan coś do tych ludzi czyżby jakiś hejt tam większą połowa jest normalna po prostu nie stać ich było ma mieszkanie i przyzwyczaili się tam mieszkać poza tym ł26 to zawsze był fajny teren i rządził się swoimi prawami grile lasy, Jeziorko parę melin kto nie był to niewie jaki tam był klimat a że od czasu to czasu ktoś po mordzie dostał wszędzie się tłuką.
  • Wybudujcie schrony z budżetu MON, zakwaterujcie tych z łęczyckiej a jak będzie zagrożenie to się im tam dokwateruje ludzi.
  • To ze ktoś jest biedny nie zawsze oznacza patologię, w rodzinnych tzw. " dobrych " i " nowobogackich" mozna odnaleźć również patologię wiec nie nadużywajmy obraźliwych określeń! A budynek faktycznie czas zburzyć
  • Są pieniądze więc i mieszkania komunalne zostaną odnowione. Wszystkie te działania UM sprowadzają się do poprawy standardów w zasobach ZBK. A tzw Mieszkanie na Start z dopłatami do czynszów dla młodych mieszkańców naszego miasta to strzał w dziesiątkę, można... można.
  • Przecież jest program Mieszanie na Start, a jeśli chcesz mieć mieszkanie własnościowe to twój wybór, nikt ciebie nie zmusza i nie narzuca. Albo wynajem albo własnościowe więc nie ubliżaj innym i nie wyzywaj, bądź życzliwym.
