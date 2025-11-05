Co się zmieni w polityce mieszkaniowej miasta

W 2026 roku nie będzie w Elblągu podwyżki czynszów w mieszkaniach komunalnych – deklarują władze miasta. Chcą też wprowadzić dopłaty do czynszów z programu Mieszkania na Start i dotacje celowe dla ZBK na remonty mieszkań. Wiadomo też, co stanie się z lokatorami po likwidacji hotelowca przy ul. Łęczyckiej.

W 2026 roku bez podwyżek czynszu

Na najbliższą sesję Rady Miejskiej prezydent z urzędnikami przygotowali projekt nowelizacji uchwały dotyczącej Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Elbląga. Ten dokument dotyczy lat 2021-2028 i zakładał w 2026 roku podwyżkę czynszów o 25 groszy za metr kwadratowy.

- Propozycja prezydenta zakłada pozostawienie opłaty czynszowej na dotychczasowym poziomie. To wyjście na przeciw potrzebom mieszkańców w celu wsparcia i złagodzenia obciążeń finansowych rodzin zamieszkujących w mieszkaniowym zasobie gminy. Dla rodziny zamieszkującej mieszkanie o powierzchni 50 m2 obniżka przyniesie oszczędność w kwocie 12,50 zł/ miesięcznie. To kolejna obniżka stawki czynszów. W bieżącym roku wyniosła ona 1 zł/m2. Łącznie daje to oszczędność w kwocie 62,50 zł/ miesięcznie i 750 zł/rocznie – informuje Urząd Miejski.

Dodajmy, że projekt znowelizowanego już programu przewiduje podwyżki w 2027 i 2028 roku, odpowiednio do poziomi 7,25 zł za m kw. i 7,50 zł za metr kw. One nie muszą wejść wówczas w życie, jeśli wcześniej Rada Miejska ten plan zmieni.

Co z mieszkańcami hotelowca?

Jakie jeszcze nowości zawiera znowelizowany wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Elbląga? Samorząd chce wprowadzić pilotażowy program modułowej zabudowy mieszkaniowej. Ma ona powstać przy ul. Łęczyckiej 29 i będzie się składać z lokali komunalnych i socjalnych, do których będą przeniesieni lokatorzy z planowanego do rozbiórki hotelowca przy ul. Łęczyckiej 26, a więc po drugiej stronie ulicy. Hotelowiec, który jest w złym stanie technicznym, wraz z gruntem będzie przeznaczony na sprzedaż.

- Novum polega na tym, że nabywca zaoferowaną w przetargu cenę uiści na rzecz miasta poprzez budowę modułowej zabudowy mieszkaniowej. Dzięki temu gmina zyska nowe mieszkania komunalne i socjalne – informują władze miasta.

Wysłaliśmy do władz miasta szczegółowe pytania dotyczące hotelowca, nadal czekamy na odpowiedzi.

Dopłaty do czynszów

Prezydent Elbląga chce też wprowadzić dopłaty do czynszów dla mieszkańców w ramach Programu Mieszkanie na Start. To rozwiązanie będzie dostępne m.in. dla osób, które zgłoszą się do najmu mieszkań w nowo wybudowanych dwóch budynkach przy ul. Legionów.

W programie mieszkaniowym ma być też wprowadzona możliwość uzyskania dotacji z budżetu miasta przez Zarząd Budynków Komunalnych na remonty lokali. Dotacja ma wynieść 30 procent kwoty uzyskanej za sprzedaży mieszkań komunalnych.

- Pozwoli to na wzrost liczby oferowanych na wynajem lokali oraz znaczną poprawę ich stanu – deklarują władze miasta.

Decyzję w sprawie nowelizacji elbląskiego wieloletniego programu mieszkaniowego radni podejmą na sesji 13 listopada.

Co ma wyremontować ZBK

Przypomnijmy, że obecnie ZBK przeprowadza remonty w 15 budynkach. W najbliższym czasie dzięki dofinansowaniu w wysokości 3,5 mln zł z Banku Gospodarstwa Krajowego rozpoczną się remonty dachów w zabytkowych obiektach przy ul. Browarnej 112-113, Czerwonego Krzyża 2, Obrońców Pokoju 17-17a, Płk. Dąbka 60 a i Zamkowej 16a.

ZBK ubiega się również o środki z Banku Gospodarstwa Krajowego.