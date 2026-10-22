Coraz mniej miejsc na VIII Wielki Test Wiedzy o Elblągu. Pula nagród ponad 16 tys. zł!

Kto w tym roku zostanie zwycięzcą Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu? Przekonamy się 17 listopada, bo właśnie tego dnia zapraszamy wszystkich do udziału w wydarzeniu, organizowanym przez portEl.pl już po raz ósmy. Czeka świetna zabawa i wiele nagród, w tym główna - 3 tysiące złotych dla zwycięzcy, ufundowane przez prezydenta Elbląga. Zapisy trwają! Pula nagród sięga 16 tys. złotych.

Jak wziąć udział?

VIII Wielki Test Wiedzy o Elblągu odbędzie się we wtorek, 17 listopada o godz. 18 w dużej sali kina Światowid. Zapisy do udziału właśnie ruszyły, można się zgłaszać mailowo pod adresem wielkitest@portel.pllub telefonicznie pod nr 55 235 39 76 (pn-pt. w godz. 9-15) do 17 listopada. W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu, który ułatwi kontakt.

Co czeka uczestników?

Uczestnicy VIII Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu zmierzą się w sali Kina Światowid z 60 pytaniami. Każde z pytań będzie miało cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna będzie prawidłowa. O co będziemy pytać? Dosłownie o wszystko – historię miasta, jego gospodarkę, sprawy społeczne, komunikację, sport, kulturę i wiele innych dziedzin. Pytania będą się składać z dwóch zestawów - pierwsze 30 będą dotyczyć historii miasta, kolejne 30 – współczesnego Elbląga, o którym codziennie piszemy na portElu. Przy układaniu pytań przyświecać będą nam dwie rocznice – świętowane w tym roku 780-lecie nadania praw miejskich Elblągowi oraz 25-lecie Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl

W tej edycji – wzorem poprzedniej – Wielki Test Wiedzy o Elblągu uczestnicy będą rozwiązywali na swoich telefonach komórkowych. Przed rozpoczęciem testu każdy uczestnik będzie zobligowany do zalogowania się na swoim koncie na portElu (potrzebny nick, mail i hasło, jak założyć konto – o tym tutaj).

Po zalogowaniu i kliknięciu na podany przez nas link na ekranach komórek będą wyświetlane kolejne pytania z wariantami odpowiedzi. Na wybór prawidłowej będzie tylko 20 sekund. By uatrakcyjnić rywalizację, po 20. i 40. pytaniu na ekranie Światowida będziemy podawać punktację najlepszych na dany moment uczestników. Laureatów VIII Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu poznamy natychmiast po zakończeniu testu.

UWAGA! Do rywalizacji potrzebny będzie telefon komórkowy z Internetem. Jeśli dany uczestnik Internetu w komórce nie posiada, prosimy o taką informację przy rejestracji, zapewnimy wówczas dostęp do wi-fi.

Indywidualnie i drużynowo

Zapraszamy wszystkich chętnych do jego rozwiązywania w kinie Światowid. W rywalizacji - zgodnie z regulaminem - nie mogą brać udziału zawodowi historycy oraz przewodnicy turystyczni. Dopuszczamy rywalizację zarówno indywidualną jak i drużynową – szkół (o tym poniżej), jak i drużyn złożonych na przykład z przyjaciół, reprezentantów zakładów pracy, różnych instytucji!

O co walczą uczestnicy Wielkiego Testu?

Zwycięzca Wielkiego Testu otrzyma 3 tys. złotych. Nagrodę ustanowił prezydent Elbląga Michał Missan, Laureat 1. miejsca otrzyma również pamiątkową statuetkę.

Laureaci miejsc od 2 do 10 otrzymają również nagrody rzeczowe, ufundowane przez partnerów i sponsorów. Warto podkreślić, że pula nagród wyniesie co najmniej 16 tys. zł. Wśród nagród znajdują się bony na zakupy, sprzęt elektroniczny, vouchery NaWynos, wejściówki na miejskie atrakcje i wiele, wiele więcej.

Warto dodać, że w tym roku z okazji 25-lecia portElu nagrodę w postaci bonu do CH Ogrody w wysokości 50 zł otrzyma 25 najlepszych uczestników!

Zapraszamy szkoły!

W tym roku również zapraszamy uczniów elbląskich szkół ponadpodstawowych. W poprzednich edycjach Testu daliście czadu. Wasza wiedza nam zaimponowała, dlatego nie wyobrażamy sobie tej zabawy bez Was. Zgłaszajcie trzyosobowe drużyny, które będą reprezentowały szkołę. Testy rozwiązujecie indywidualnie, ale wynik sumujemy. Która szkoła zdobędzie najwięcej punktów, wygrywa.

W nagrodę zwycięzca otrzyma poidełko z elbląską kranówką, ufundowane i zamontowane w placówce przez sponsora wydarzenia - Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz pamiątkową statuetkę, a drużyna – otrzyma nagrody rzeczowe ufundowane przez Warmińsko-Mazurska Bibliotekę Pedagogiczną im. Karola Wojtyły, która również nagrodzi drużyny z kolejnych miejsc.

Więcej szczegółów podamy wkrótce! Czekamy na chętnych!

Sponsorami VIII Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu są firmy: Delta, OPEGiEKA, Schmid Energy Solutions, Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Centrum Handlowe Ogrody, Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Biblioteka Elbląska, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: prezydent Elbląga Michał Missan, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński oraz Rada Miejska w Elblągu.

Organizatorami VII Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu są: Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl oraz Centrum Spotkań Europejskich Światowid, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna.

Regulamin VIII Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu