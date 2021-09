Ćwiczenia Amber Call

8 i 9 września żołnierze Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny – Wschód (DWDP-W) doskonalili swoje umiejętności podczas ćwiczenia pk. „Amber Call”.

„Amber Call” to już kolejne, po serii treningów sztabowych i ćwiczeniu pk. „Amber Desire – 21, które realizowane było we współpracy z Marynarką Wojenną RP, ćwiczenie zaplanowane do realizacji w bieżącym roku. Tym razem swoje umiejętności doskonalili żołnierze wchodzący w skład Taktycznego Stanowiska Dowodzenia (ang. Tactical Command Post – TAC CP). Zgodnie z planem ćwiczenie podzielone zostało na dwie części. Pierwsza z nich, cykl wykładów, zrealizowana została 8 września w dowództwie dywizji. 9 września to część praktyczna, podczas której żołnierze wraz z wyposażeniem przemieścili się do Pułku Wsparcia Dowodzenia DWDP-W, by tam realizować postawione im zadania.

Jak powiedział dowódca dywizji gen. dyw. Krzysztof Motacki, to ćwiczenie rozpoczyna jesienny cykl szkoleniowy, w ramach którego będziemy doskonalić swoje umiejętności zarówno w kraju, jak i poza granicami państwa. „Amber Call” nie kończy roku szkoleniowego. Przed żołnierzami dowództwa wielonarodowej dywizji jest jeszcze kilka ćwiczeń, z których najważniejsze – Steadfast Jupiter – 21” – odbędzie się w październiku. Podczas tego ćwiczenia certyfikacji zostanie poddane Dowództwo Wielonarodowego Korpusu Północny – Wschód ze Szczecina.