UWAGA!

----

Czas na podgrzewaną murawę przy Agrykoli

 Elbląg, Czas na podgrzewaną murawę przy Agrykoli
fot. Anna Dembińska, arch. portel.pl

Miasto ogłosiło przetarg na wykonanie systemu podgrzewanej murawy na stadionie przy ul. Agrykola w Elblągu. To pierwszy etap szerszego projektu modernizacji obiektu, który ma poprawić jego funkcjonalność oraz dostosować go do współczesnych standardów.

Zakres prac obejmuje wykonanie systemu podgrzewania murawy, a także zakup, dostawę i montaż stojaków rowerowych oraz przygotowanie tablicy informacyjnej. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest jeszcze w tym roku, natomiast ich zakończenie przewidywane jest na pierwszy kwartał przyszłego roku. Przypomnijmy, że całkowita wartość projektu przekracza 6,5 mln zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu infrastruktury sportowej w województwach 2025 – po 1,2 mln zł ze środków samorządu województwa oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Modernizacja stadionu przy ul. Agrykola została zaplanowana etapowo, zgodnie z ustaleniami z zarządem klubu oraz przedstawicielami środowiska kibiców. Jeszcze w tym roku planowane jest ogłoszenie przetargu na opracowanie koncepcji kompleksowej modernizacji obiektu, z możliwością jej realizacji w kolejnych etapach.


A moim zdaniem...

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
