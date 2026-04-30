Czas na podgrzewaną murawę przy Agrykoli

Miasto ogłosiło przetarg na wykonanie systemu podgrzewanej murawy na stadionie przy ul. Agrykola w Elblągu. To pierwszy etap szerszego projektu modernizacji obiektu, który ma poprawić jego funkcjonalność oraz dostosować go do współczesnych standardów.

Zakres prac obejmuje wykonanie systemu podgrzewania murawy, a także zakup, dostawę i montaż stojaków rowerowych oraz przygotowanie tablicy informacyjnej. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest jeszcze w tym roku, natomiast ich zakończenie przewidywane jest na pierwszy kwartał przyszłego roku. Przypomnijmy, że całkowita wartość projektu przekracza 6,5 mln zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu infrastruktury sportowej w województwach 2025 – po 1,2 mln zł ze środków samorządu województwa oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Modernizacja stadionu przy ul. Agrykola została zaplanowana etapowo, zgodnie z ustaleniami z zarządem klubu oraz przedstawicielami środowiska kibiców. Jeszcze w tym roku planowane jest ogłoszenie przetargu na opracowanie koncepcji kompleksowej modernizacji obiektu, z możliwością jej realizacji w kolejnych etapach.