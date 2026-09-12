Czas na quiz. Archiwalne "gdzie to jest?" z Fotką Miesiąca

Jak sobota - to quiz. 12 pytań, 12 odpowiedzi, tym razem korzystamy z archiwalnych edycji portElowego konkursu FotkaMiesiąca. Zapraszamy!

Jak co tydzień zapraszamy na sobotni quiz z portElem. Tym razem sięgamy do dawnych edycji konkursu FotkaMiesiąca i pokazujemy na zdjęciach miejsca, które mniej lub bardziej się zmieniły. Czy nadal potrafisz je rozpoznać?

Jak zawsze zachęcamy do podzielenia się wynikami w komentarzach i na Facebooku.

Przejdź do rozwiązania quizu.