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Czas na quiz. Archiwalne "gdzie to jest?" z Fotką Miesiąca

 Elbląg, Czas na quiz. Archiwalne "gdzie to jest?" z Fotką Miesiąca
Fot. grzesiekpl, konkurs FotkaMiesiąca marzec 2009

Jak sobota - to quiz. 12 pytań, 12 odpowiedzi, tym razem korzystamy z archiwalnych edycji portElowego konkursu FotkaMiesiąca. Zapraszamy!

Jak co tydzień zapraszamy na sobotni quiz z portElem. Tym razem sięgamy do dawnych edycji konkursu FotkaMiesiąca i pokazujemy na zdjęciach miejsca, które mniej lub bardziej się zmieniły. Czy nadal potrafisz je rozpoznać?

 

Jak zawsze zachęcamy do podzielenia się wynikami w komentarzach i na Facebooku.

 

Przejdź do rozwiązania quizu.


A moim zdaniem...

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