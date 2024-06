Czas na quiz. Co to za miejsca?

Fot. Z, fotoreportEl

Jest sobota, jest quiz. Wracamy do prostej sprawdzonej formuły i pytamy: co to za miejsca?

Jak dobrze znacie zakamarki Elbląga? To właśnie sprawdzamy w tym quizie. Uwaga, będzie trochę zdjęć sprzed lat! Czas na 12 pytań. Prosta sprawa... ale czy na pewno? Jak zawsze zachęcamy do podzielenia się wynikami w komentarzach i na Facebooku. Przejdź do rozwiązania quizu.

red.