Czas na quiz! Czas na skojarzenia

Z czym kojarzy się Elbląg? A Braniewo? Frombork? Jaka miejscowość jest na dole i u góry polskiej mapy? Dziś quiz będzie nietypowy, ponieważ nie będzie w nim pytań. Podamy parę haseł i cztery miejscowości do wyboru. Waszym zadaniem jest odgadnięcie, o jaką miejscowość chodzi.

Podczas podróży krótszych i dłuższych po okolicach Elbląga zajeżdżamy do mniejszych i większych miejscowości. I dziś zapytamy o to, z czym Wam się te miejscowości kojarzą. Czasem będą to skojarzenia nietypowe, a czasem już na pierwszy rzut oka będzie wiadomo, o którą miejscowość chodzi. Zapraszamy do zabawy. Nie zapomnijcie pochwalić się wynikiem wśród znajomych na Facebooku.

