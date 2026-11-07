Czas na quiz. Przed Świętem Niepodległości

Jak sobota - to quiz na portElu, a skoro już za chwilę 11 listopada, to zapraszamy na quiz z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Pytania przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych.

12 pytań, 12 odpowiedzi, wszystkie w klimacie Narodowego Święta Niepodległości. Pytania są oczywiście związane również z Elblągiem i z regionem.

Dziękujemy Zespołowi Szkół Techniczno-Informatycznych za propozycję przygotowania quizu i zachęcamy do podobnej współpracy inne szkoły i instytucje. Zdjęcia przygotowane zostały m. in. przez Maję Bukojemską, uczennicę ZSTI.

Nie zapomnijcie pochwalić się wynikami w komentarzach i na Facebooku.

Przejdź do rozwiązania quizu.