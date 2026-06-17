Dni Elbląga: Przewodnicy, wikingowie i... komponent drogowy (opinia)

Dni Elbląga (26-28 czerwca) nadchodzą wielkimi krokami! Smolasty, Steczkowska, Żabson i... remont ulicy Portowej – to atrakcje miejskiego święta. Z przymrużeniem oka sprawdziliśmy oficjalny program i podpowiadamy, jak nie uciec statkiem z Dni Elbląga.

Co można robić w Dni Elbląga? Można... opuścić Elbląg. Taka zaskakująca propozycja znalazła się na oficjalnym miejskim plakacie zapowiadającym imprezy w Elblągu, które będą miały miejsce podczas święta naszego grodu. Chodzi o rejs statkiem z Elbląga do Krynicy Morskiej. Biorąc pod uwagę kilka godzin, których potrzebuje statek na przepłynięcie rzeki Elbląg i Zalewu Wiślanego (i kolejne kilka na powrót), amatorzy takiego rejsu większą część soboty lub niedzieli (w te dwa dni Żegluga Gdańska proponuje wycieczkę) spędzą poza miastem. A przecież na miejscu przygotowano całkiem pokaźny zestaw aktywności!

I tu mała dygresja: naszym zdaniem rejs Elbląg – Krynica Morska jest całkiem ciekawym wydarzeniem, ale polecanie go akurat w te dni, kiedy wszystkim powinno zależeć na tym, aby jak najwięcej osób zostało w mieście, nie jest najlepszym rozwiązaniem.

Ci, którzy zostaną, będą mogli być świadkami prawdziwego pojedynku przewodników. W piątek o godzinie 11 spod Galerii EL ruszy spacer z PTTK „780 lat praw miejskich Elbląga”. Poprowadzą go przewodnicy z elbląskiego oddziału. A o 17 spod Ratusza Staromiejskiego na spacer (tematu dyplomatycznie nie podano) zabierze nas przewodnik z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewodników. Być może będziemy mogli posłuchać o konkurencji elbląskiej stoczni Ferdynanda Schichaua ze szczecińską stocznią Vulcan lub o losach niemieckiej motoryzacji na przykładzie szczecińskiej rodziny Stoewerów i elbląskiego Franza Komnicka. A być może urzędnicy się po prostu pomylili i chodzi o Zachodniomazurskie Stowarzyszenie Przewodników z Ostródy. W razie czego – przypominamy urzędnikom, że Elbląg nie leży na Mazurach, nawet zachodnich.

Ale pojedynek zapowiada się emocjonująco. Co powiedzą Elblążanie, a na co zwrócą uwagę goście z Pomorza albo Mazur Zachodnich? Może się okazać, że naszych gości interesuje zupełnie coś innego, niż pokazują lokalni przewodnicy.

Wiecie, gdzie leży ulica Portowa? Kilkakrotnie na naszych łamach pisaliśmy, że tam dziura dziurę pogania. Władze wzięły się poważnie za remont, ale ponieważ ulica leży trochę na uboczu, to wiele osób może przeoczyć prace, jakie tam się toczą. Dlatego (żeby nikomu to nie umknęło) każdego dnia od godziny 12 do 17 na Bulwarze Zygmunta Augusta – czyli, dla nieznających topografii miasta, zupełnie gdzie indziej niż jest ulica – będzie odbywało się wydarzenie informacyjno-promocyjne pod tajemniczą nazwą: „Rozwój portu morskiego w Elblągu (komponent drogowy) tj. Przebudowa ulicy Portowej w Elblągu”. Może i o elbląskim porcie złośliwi mówią, że to parking dla tirów, ale za to ulica Portowa będzie na miarę czwartego portu Rzeczypospolitej!

Nam brakuje jeszcze takich wydarzeń informacyjno-promocyjnych jak np. „Rozwój komunikacji tramwajowej (komponent remontowy) tj. Wymiana torów na ulicy 1 Maja”. To bardzo ważne, bo tramwaje powinny być głównym środkiem przemieszczania się Elblążan. Ale może za rok się uda – w każdym razie podsuwamy urzędnikom taką myśl. Albo: rozwój turystyki (komponent piekarczykowy), tj. postawienie Piekarczyka przed Szpitalem Miejskim. To również bardzo ważne – Piekarczyk powinien być turystycznym symbolem Elbląga i każda okazja do jego promowania powinna być wykorzystana.

Propozycji jest bardzo dużo i każdy znajdzie coś dla siebie. Nie trzeba płynąć do Krynicy Morskiej. Fani militariów zobaczą sprzęt wojskowy Bursztynowej Dywizji. Będzie okazja przejechać się Ferrari, Lamborghini, McLarenem, Challengerem Hellcatem i innymi wypasionymi samochodami. Sportowcy zmierzą się w turnieju piłki siatkowej o puchar prezydenta. Przed mieszkańcami i turystami drzwi otworzy GE Power.

Z kolei 27 czerwca na dziedzińcu Muzeum spotkać będzie można rekonstruktorów historycznych i nie tylko. Na IV Wikińskim Festiwalu Wody i Ognia zaplanowano m.in. rejsy repliką łodzi wikińskiej, spotkanie z odkrywcą osady Truso, pokazy ognia z pyłu bursztynowego, pokazowe walki, wykłady popularnonaukowe, warsztaty i gry dla dzieci. Kiedy i co dokładnie się wydarzy podczas wikińskiego festiwalu? Tego z miejskiego plakatu się nie dowiecie. Gdybyśmy byli złośliwi, to byśmy napisali, że zabrakło miejsca na więcej informacji, bo trzeba było poinformować o komponencie drogowym i o namiocie konsultacji miejskich. Ale przecież nie jesteśmy złośliwi.

Z plakatu nie dowiecie się też, że będą wyścigi Smoczych Łodzi. To już 27 czerwca o godzinie 10 pierwsze załogi rozpoczną rywalizację. To już tradycja i Dni Elbląga po prostu nie mogą się odbyć bez emocjonujących wyścigów na rzece. Kibiców uspokajamy: rywalizacja na rzece będzie dopóki wieża katedralna stoi.

No i najważniejsze: kto wystąpi na koncertach na Wyspie Spichrzów?

Piątek: Anastazja, Smolasty

Sobota: AG Carmen, Justyna Steczkowska, DJ Myszkowski

Niedziela: Velly, Paluch, Żabson

Dokładny program Dni Elbląga (26–28 czerwca) znajdziecie tutaj