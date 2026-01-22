Dni otwarte KSeF w urzędach skarbowych

Izba Administracji Skarbowej zaprasza na Dni otwarte z KSeF.

24, 25 i 31 stycznia 2026 r. w urzędach skarbowych (z wyjątkiem wyspecjalizowanych) odbędą się dni otwarte na temat Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Zostały one zaplanowane, aby każdy, w dzień wolny od pracy, mógł dowiedzieć się wszystkiego nt. wdrażanego systemu.

Dodatkowo w dniach 26 – 30 stycznia br. praca urzędów skarbowych (z wyjątkiem wyspecjalizowanych) będzie wydłużona do godz. 20.00.

Cały czas, w każdą środę, trwa akcja Środy z KSeF – KSeF w pigułce.

Dzień otwarty z KSeF

24, 25 stycznia (sobota, niedziela) i 31 stycznia (sobota) 2026 r. we wszystkich urzędach skarbowych (z wyjątkiem wyspecjalizowanych)odbędą się dni otwarte nt. Krajowego Systemu e-Faktur.

Każdy zainteresowany będzie mógł spotkać się z ekspertami KSeF i uzyskać indywidualne wyjaśnienia, zadać pytania oraz rozwiać wątpliwości dotyczące korzystania z systemu. Konsultacje będą możliwe w godz. 09.00-15.00.

Wydłużone godziny pracy US

W dniach 26 – 30 stycznia 2026 r. czas pracy urzędów skarbowych (z wyjątkiem wyspecjalizowanych) zostanie wydłużony do godz. 20.00.

Dyżurujący pracownicy udzielą stosownych informacji nt. systemu KSeF, omówią najważniejsze kroki jakie należy podjąć, aby przygotować się do KSeF.

Środy z KSeF – KSeF w pigułce

Niezależnie od dni otwartych, do 11 lutego br. w jednostkach KAS w całej Polsce trwa cykl Środy z KSeF. Podczas styczniowo-lutowych spotkań eksperci przekażą przedsiębiorcom najważniejsze i praktyczne informacje jak korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur.

Szkolenia odbywają się w każdą środę:

w izbach administracji skarbowej - szkolenia on-line w godzinach 10.00–12.00 oraz 14.00–16.00,

w każdym urzędzie skarbowym w Polsce (z wyjątkiem wyspecjalizowanych) – szkolenia stacjonarne w godzinach 10.00–12.00.

Program szkoleń został przygotowany w postaci skrótu najważniejszych informacji, które były tematami poprzedniej edycji szkoleń. Dzięki temu, każdy kto jeszcze nie wziął udziału w szkoleniu, albo chce usystematyzować swoją wiedzę może w prosty i szybki sposób uzyskać najważniejsze informacje:

Co to jest KSeF i kogo dotyczy?

Najważniejsze terminy, obowiązki i wyłączenia.

Jak uzyskać dostęp do KSeF i nadać uprawnienia?

Tokeny i certyfikaty KSeF.

Bezpłatne narzędzia Ministerstwa Finansów – jak korzystać?

Jak przygotować firmę na korzystanie z KSeF?

Przygotowane szkolenia mają na celu przekazanie wiedzy w skróconej, uporządkowanej formie. Oznacza to również, że każde szkolenie ma taki sam zakres tematyczny.

Więcej informacji nt. szkoleń: Środy z KSeF - KSeF (Krajowy System e-Faktur) oraz na infolinii Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) pod numerem: 22 330 03 30