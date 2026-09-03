Dziady w parku

5 września 2026 r. o godz. 10 w Parku Kajki (wejście od Al. Piłsudskiego) odbędzie się kolejna edycja ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania.

Narodowe Czytanie to wyjątkowa inicjatywa społeczna promująca klasykę rodzimej literatury. Do inicjatywy może przyłączyć się każda chętna osoba. W tym roku zapraszamy do wspólnego czytania fragmentów „Dziadów" Adama Mickiewicza.

"Dziady" to arcydzieło polskiego romantyzmu i jeden z najważniejszych fundamentów naszej tożsamości kulturowej. „Dziady" w unikalny sposób łączą narodową historię z dawnymi tradycjami, przypominając o tych o fundamentach naszej tożsamości.

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, w sobotę, 5 września 2026 r. Od godziny 10 siadamy na polanie w Parku Kajki (wejście od strony Al. J. Piłsudskiego) i wspólnie czytamy.

Zapraszamy!