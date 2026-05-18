Dzień Osób z Niepełnosprawnościami w Oddziale ZUS w Elblągu

Fot. Michał Skroboszewski

Już w najbliższy wtorek, 19 maja w godz. 10-12 z okazji Dnia Osób z Niepełnosprawnościami odbędą się dyżury informacyjno-konsultacyjne dla klientów Oddziału ZUS w Elblągu przy ul. Teatralnej 4.

Punkty informacyjne znajdować się będą w Sali Obsługi Klientów, podczas których specjaliści ZUS oraz eksperci z zaproszonych instytucji będą udzielali porad.

Wśród zaproszonych gości będą eksperci z:

- Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie,

- Elbląskiego Centrum Usług Społecznych,

- Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu,

- Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie,

- Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Inne zaplanowane wydarzenia w ramach Dni Osób z Niepełnosprawnościami można śledzić pod linkiem: Wydarzenia z okazji Dni Osób z Niepełnosprawnościami 2026

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniach.


