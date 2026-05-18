Dzień Osób z Niepełnosprawnościami w Oddziale ZUS w Elblągu

Już w najbliższy wtorek, 19 maja w godz. 10-12 z okazji Dnia Osób z Niepełnosprawnościami odbędą się dyżury informacyjno-konsultacyjne dla klientów Oddziału ZUS w Elblągu przy ul. Teatralnej 4.

Punkty informacyjne znajdować się będą w Sali Obsługi Klientów, podczas których specjaliści ZUS oraz eksperci z zaproszonych instytucji będą udzielali porad. Wśród zaproszonych gości będą eksperci z: - Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, - Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie, - Elbląskiego Centrum Usług Społecznych, - Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu, - Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie, - Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Inne zaplanowane wydarzenia w ramach Dni Osób z Niepełnosprawnościami można śledzić pod linkiem: Wydarzenia z okazji Dni Osób z Niepełnosprawnościami 2026 Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniach.

