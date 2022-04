Dzień władców przestworzy (Opowieści z lasu, odc. 316)

Za nami piękny dzień, czyli Międzynarodowy Dzień Ptaków. Ustanowiono go dość dawno, bo w 1906 roku. Nie trzeba nawet wspominać, że ptaki królują na niebie, a chętnie spotykamy się z nimi "u nas", tzn. bliżej ziemi. O czym przypomina minione przyrodnicze święto?

Międzynarodowy Dzień Ptaków przypada 1 kwietnia i nie jest to primaaprilisowy żart. Jego celem jest, jak podaje ekokalendarz.pl, zwrócenie uwagi na zagrożenia przed jakimi stoją ptaki, a także zaangażowanie nas, ludzi, w ochronę tych niezwykłych zwierząt...

- Z okazji święta zachęcamy do bardziej uważnego przyjrzenia się ptakom. Aby je obserwować nie trzeba robić dalekich wypraw – na początek zajrzyjmy do ogrodu, parku czy na skwerek. Nawet w mieście, wśród domów możemy rozpocząć swoją przygodę z ptakami. Wystarczy spojrzeć na świat trochę innym okiem – z odrobiną uwagi i cierpliwości – zachęca ekokalendarz. My oczywiście przy okazji tych wiosennych dni zachęcamy do obserwowania ptaków w lesie.

Jak czytamy w Ekokalendarzu, na świecie żyje 10 tys. gatunków ptaków. 1250 jest zagrożonych wyginięciem... W Polsce możemy się cieszyć obecnością 350 ptasich gatunków. Zagrożeniem dla ptactwa są m.in. zmiany w naturalnych siedliskach spowodowanych ludzką działalnością...

Jest jednocześnie wiele sposobów, by ptakom pomagać. Ekokalendarz zachęca m. in. do karmienia ich w okresach, gdy mają mało pożywienia, zakładania budek lęgowych, wystawiania poidełek, czy tworzenia miejsc, w których będą się dobrze czuły.

Jak podaje portal ekologia.pl, ptaki są stałocieplnymi zwierzętami z podtypu kręgowców, zdolnymi do latania dzięki "odpowiednio przekształconym kończynom pokrytym piórami". Spotkamy je na każdym kontynencie, w każdym typie ekosystemu.

- Działem zoologii skupiającym się na ptakach jest ornitologia. Wiele ptaków pełni funkcje użytkowe, głównie w kontekście stanowienia pokarmu dla człowieka. Część z nich, np. papugi, stały się zwierzętami domowymi. Człowiek od zarania dziejów miał zresztą bliski kontakt z ptakami – podaje strona.

- Wysoczyzna Elbląska, Żuławy Wiślane, Mierzeja Wiślana, to wyśmienite miejsca do obserwacji ptaków. Możemy w naszych okolicach obserwować głównie ptaki wodno-błotne, leśne i polno-łąkowe - mówi Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg. - Na Mierzei Wiślanej zaobserwujemy choćby ptaki drapieżne w trakcie przelotów, na Wysoczyźnie Elbląskiej łatwo zaobserwować klucze, które formują gęsi, łabędzie, żurawie... - wymienia leśnik.

Jak rozpocząć przygodę z obserwacją ptaków? O tym w tym filmie magazynu Echa Leśne.