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Dziś sesja Rady Miejskiej w Elblągu

 Elbląg, Dziś sesja Rady Miejskiej w Elblągu
fot. Anna Dembińska, arch. portel.pl

W środę (26 sierpnia) obradować będą radni miejscy. W programie sesji jest między innymi projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu ogólnego Elbląga.

Sesja rozpocznie się o godz. 15. W programie obrad radnych są trzy projekty uchwał: w sprawie uchwalenia planu ogólnego Gminy Miasto Elbląg, zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg oraz zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2026.

Plan ogólny to nowy dokument planistyczny, który zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obowiązujące tylko do końca sierpnia. Dokument ten wskazuje, co i gdzie w mieście będzie można w przyszłości wybudować. Więcej na ten temat przeczytać można w tym artykule.


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Elbląg się zmienia na lepsze
  • Jak o 15? to już później nie można było?
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    2
    2
    Posłanka(2026-08-26)
  • @Tak to wygląda - Planować, napisać, obiecać, można wszystko. Na tym głównie opierają się obecne "żondy". Tu i tam w centralnej...
  • Brawo Rada Miasta, brawo Prezydent ! W ciągu roku zmieniło się na lepiej w mieście i to jest to !
  • normalna godzina tak aby mieszkańcy też mogli uczestniczyć, toć wiekszość pracuje do 15,dl a mnei to nawet o 16.00 byłoby najlepiej
  • Dajcie spokój, niech debatują w koncu za coś pieniądze brać trzeba, mieszkańcy czekają na efekty tych posiadówek!
  • Jak byłoby kogo i co merytorycznie słuchać to moze byłoby to interesujące.... a tak....
  • Czyli jak trwonić publiczne pieniądze. To temat przewodni takich sesji.200 000 zł na analizę czy kolej nadzalewowa potrzebna czy też nie potrzebna i czy da się lub nie da się.
  • Chciałby przeprowadzić ANKIETĘ. Pytanie: Czy uważasz, że pieniądze publiczne są marnotrawione i rozkradane przy okazji tzw. "inwestycji", "budżetów obywatelskich" i innych "eventów" finansowanych z pieniędzy podatników (czyli naszych)? TAK - łapka w górę, NIE - łapka w dół.
  • Kiedyś to właśnie rada miasta, prezydent, jego doradcy, pełnomocnicy i cały sztab urzędników miejskich zajmował się właśnie w ramach pracy rozkminianiem, co jest potrzebne, ważne, opłacalne itp i tak jak ustalili było robione. A teraz o każdą drobnostkę muszą zatrudnić firmę consultingową za setki tysięcy zł, żeby przygotowali im (za pomocą AI) analizę co mają robić a co nie. Kuriozum!
  • Żeby konstruktywnie ppskugiwać się i korzystać z AJ to samemu trzeba mieć wiedzę..... trochę wyższą niz na poziomie podstawowym, ostatnio mieliśmy przyklad raportu -:-)) ale cóż kiedy dzis pracownik zwykly mądrzejszy od szefa, ktory myśli, ze AJ odwali robotę za niego ! Szkoda tylko, ze idzie na to gruba kasa !
  • A co neta w komórce nie masz? I tak na obrady nie wejdziesz... więc to chyba nie o to chodzi.
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